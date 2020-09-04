От простуд и вирусов: 9 простых продуктов, которые укрепляют иммунитет

Осень – весьма стрессовый период для взрослых и детей, который может повлиять на иммунитет. А в связи со сложившейся в мире ситуацией, вопрос укрепления защитных сил организма стал особо актуальным.

Как известно, иммунитет тесно связан с пищеварением, а особенно с микрофлорой. Большое влияние на поддержание иммунитета оказывают витамины и минералы, обладающие антиоксидантной активностью и противовоспалительным действием: витамин С, селен, цинк, витамин D, омега 3, селен, йод, марганец…



⠀

Правильно питание – залог крепкого иммунитета (фото: instagram.com/happynadyaz)

Нутрициолог Надя Андреева поделилась в своем блоге самыми важными суперфудами осени для поддержания иммунитета. Эти продукты известны всем, их можно купить в любом магазине или на рынке. Рекомендуется добавлять их в ежедневный рацион на постоянной основе и в достаточном количестве.⠀

1. Болгарский перец. Содержит рекордное количества витамина С и других витаминов. В дневной рекомендуемой порции содержится: витамина С 279%, бета каротина 220%. Перец содержит кверцетин, которые предотвращает развитие многих хронических заболевания и другие антиоксиданты с сильным противовоспалительным действием.



2. Лимон. Наверное, самый знаменитый источник витамина С. D-лимонен, который содержится в кожуре лимона, способствует значительному снижению воспаления и повреждений толстой кишки. Он активизирует ферменты, необходимые для протекания детоксикации в печени.



3. Рыба северных морей или печень трески. Эти продукты богаты омега-3, ДГК и витамином D. Морепродукты также содержат много микроэлементов, включая йод, цинк и селен. Добавьте рыбу северных морей в свой рацион 2-4 раза в неделю. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе, поскольку она склонна собирать менее токсичные металлы.



4. Костный бульон. Медленно приготовленный костный бульон содержит все аминокислоты и витаминов группы B в той форме, в которой ваш организм может легко их усваивать и использовать, а также важные минералы. Он способствует здоровому пищеварению и поддерживает кишечник. Глицин играет важную роль в процессах детоксикации печени. Он также способствует здоровью суставов, костей и кожи.



5. Квашеная капуста. Бактерии, которые населяют ваш кишечник, оказывают сильное влияние на нашу иммунную систему. Квашеная капуста – замечательный источник пробиотиков и питательных веществ, повышающих иммунитет. Плюс клетчатка, содержащаяся в квашеной капусте, станет кормом для флоры кишечника. Многочисленные бактерии, которые превращают капусту в квашеную капусту, производят в кишечнике D-фенилмолочную кислоту, которая связывается с рецептором HCA и побуждает иммунную систему к действию.

6. Имбирь. Согласно одному из последних исследований, имбирь может защитить от респираторных вирусов. Свежий имбирь предотвращает прикрепление респираторно-синцитиального вируса человека к клеткам верхних дыхательных путей и предотвратить заражение. Имбирь стимулирует секрецию интерферона (антивирусного белка).

7. Куркума. Помогает бороться с вирусами и патогенной флорой. поэтому ее часто используют при воспалениях. Куркума улучшает аппетит, нормализует работу пищеварительной системы, почек, желчного пузыря. Антиоксидантный эффект куркумы настолько силен, что может предотвратить повреждение печени токсинами.

8. Тыквенные семечки. Один из лучших источников цинка, который уменьшает окислительные повреждения. Витамин Е также способствует укреплению иммунной системы и поддерживает здоровье кровеносных сосудов.

9. Чеснок. Важный нутриент, содержащийся в чесноке, – аллицин. Это противогрибковое, противовоспалительное и поддерживающее иммунитет вещество. Есть исследования, доказывающие противоопухолевое действие аллицина. Чеснок содержит аниоксиданты, которые поддерживают защитные механизмы организма от окислительного воздействия.