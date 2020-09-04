Від застуд і вірусів: 9 простих продуктів, які зміцнюють імунітет

Осінь – дуже стресовий період для дорослих і дітей, який може вплинути на імунітет. А в зв'язку зі сформованою в світі ситуацією, питання зміцнення захисних сил організму став особливо актуальним.

Як відомо, імунітет тісно пов'язаний з травленням, а особливо з мікрофлорою. Великий вплив на підтримання імунітету надають вітаміни і мінерали, що мають антиоксидантну активність та протизапальну дію: вітамін С, селен, цинк, вітамін D, омега 3, селен, йод, марганець...



⠀

Правильне харчування – запорука міцного іммунітета (фото: instagram.com/happynadyaz)

Нутриціолог Надя Андрєєва поділилася у своєму блозі найважливішими суперфудами осені для підтримки імунітету. Ці продукти відомі всім, їх можна купити в будь-якому магазині чи на ринку. Рекомендується додавати їх в щоденний раціон на постійній основі і в достатній кількості.⠀

1. Болгарський перець. Містить рекордну кількість вітаміну С, та інших вітамінів. У денній рекомендованій порції міститься: вітаміну С 279%, бета каротину 220%. Перець містить кверцетин, які запобігає розвитку багатьох хронічних захворювання і інші антиоксиданти з сильною протизапальною дією.



2. Лимон. Напевно, найбільш знамените джерело вітаміну С. D-лімонен, який міститься в шкірці лимона, сприяє значному зниженню запалення і пошкоджень товстої кишки. Він активізує ферменти, необхідні для протікання детоксикації в печінці.



3. Риба північних морів або печінка тріски. Ці продукти багаті омега-3, ДГК і вітаміном D. Морепродукти також містять багато мікроелементів, включаючи йод, цинк і селен. Додайте рибу північних морів в свій раціон 2-4 рази в тиждень. Віддавайте перевагу більш дрібній рибі, оскільки вона схильна збирати менш токсичні метали.



4. Кістковий бульйон. Повільно приготований кістковий бульйон містить всі амінокислоти і вітаміни групи B в тій формі, в якій організм може легко їх засвоювати і використовувати, а також важливі мінерали. Він сприяє здоровому травленню і підтримує кишечник. Гліцин відіграє важливу роль у процесах детоксикації печінки. Він також сприяє здоров'ю суглобів, кісток і шкіри.



5. Квашена капуста. Бактерії, які населяють ваш кишечник, мають сильний вплив на нашу імунну систему. Квашена капуста – чудове джерело пробіотиків і поживних речовин, які підвищують імунітет. Плюс клітковина, що міститься в квашеній капусті, стане кормом для флори кишечника. Численні бактерії, що перетворюють капусту на квашену капусту, виробляють у кишечнику D-фенілмолочную кислоту, яка зв'язується з рецептором HCA і спонукає імунну систему до дії.

6. Імбир. Відповідно до одного з останніх досліджень, імбир може захистити від респіраторних вірусів. Свіжий імбир запобігає прикріпленню респіраторно-синцитіального вірусу людини до клітин верхніх дихальних шляхів і запобігти зараженню. Імбир стимулює вироблення інтерферону (антивірусного білка).

7. Куркума. Допомагає боротися з вірусами і патогенною флорою. тому її часто використовують при запаленнях. Куркума покращує апетит, нормалізує роботу системи травлення, нирок, жовчного міхура. Антиоксидантний ефект куркуми настільки сильний, що може запобігти пошкодженню печінки токсинами.

8. Гарбузове насіння. Одне з кращих джерел цинку, який зменшує окисні пошкодження. Вітамін Е також сприяє зміцненню імунної системи і підтримує здоров'я кровоносних судин.

9. Часник. Важливий нутрієнт, що міститься в часнику, – аліцин. Це протигрибкова, протизапальна речовина. Є дослідження, які доводять протипухлинну дію алліцина. Часник містить антиоксиданти, які підтримують захисні механізми організму від окислювального впливу.