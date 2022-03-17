Как приготовить энергетические батончики самостоятельно: пригодятся в любой ситуации

Энергетические батончики могут стать отличным вариантом перекуса в дороге или же в условиях, когда нет возможности полноценно поесть. Эти батончики готовятся просто, не занимают много места, но способны отлично поддержать силы.
Как приготовить энергетические батончики самостоятельно из продуктов, которые есть в наличии, рассказали в Zaxid.net.
Самые популярные ингредиенты – овсянка, сухофрукты, орехи. В них можно добавлять также шоколад, кокосовую стружку, овощи или фрукты.
Батончики из сухофруктов
Замочить сухофрукты на 10-15 мин в теплой воде и удалить косточки (если нужно). Перебить в блендере поочередно: мягкие сухофрукты до однородной массы, затем овсянку до крошки и ореховую смесь.
Смешать все ингредиенты, добавить апельсиновый сок. Выложить массу на пергамент или смазанный противень маслом и сформировать брикет толщиной не более 2 см. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-30 мин. Готовый брикет разрезать на 10 частей.
Батончики с шоколадом и изюмом
Овсяные хлопья выложить на противень и подсушить в духовке на 170 градусов в течение 10 мин, затем измельчить в блендере. Орехи и шоколад измельчить ножом или в блендере в крупную крошку. Удалите косточки из фиников и измельчите в блендере. Смешайте все ингредиенты.
Форму застелить пищевой пленкой. Смесь выложить в форму и сформировать брикет толщиной не более 2 см. Положить в морозилку на 20 минут. Готовый брикет разрезать на несколько батончиков. Желательно каждый завернуть в пленку.
Батончики с яблоком и арахисом
Овсяные хлопья выложите на противень и подсушите в духовке на 170° 10 минут, затем измельчите в блендере. Арахис и яблоки измельчить ножом или в блендере в крупную крошку. Удалить косточки из фиников и измельчить в блендере. Добавить кунжут. Смешайте все ингредиенты.
Форму застелить пищевой пленкой. Смесь выложить в форму и сформировать брикет толщиной не более 2 см. Положить в морозилку на 20 минут. Готовый брикет разрезать на несколько батончиков. Готовый брикет разрезать на несколько батончиков. Желательно каждый завернуть в пленку.
Миндалево-кокосовые батончики
Миндаль, изюм и корицу измельчить в блендере. Добавить курагу и снова перемешать в блендере. Добавить кокосовую стружку и перемешать еще раз.
Готовую массу раскатать. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 40 мин., затем разрезать на квадратики. Желательно каждый завернуть в пленку.
Морковные батончики с творогом
Смешайте все составляющие. Положить на противень бумагу для выпекания, на него выложить смесь слоем толщиной не более 2 см. Подсушить при 170°C в течение 40-50 мин. Разрезать на маленькие прямоугольники.
Кокосово-банановые батончики
Удалить косточки из фиников. Финики и бананы измельчить в блендере до состояния каши. Смешайте все ингредиенты. Выложить массу на пергамент или смазанный маслом противень и сформировать брикет толщиной не более 2 см.
Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 20 минут. Готовый брикет разрезать на несколько частей.
Овсяные батончики с кленовым сиропом
Разогреть духовку до 160°C. Смешать овсяные хлопья, сироп, соду, яйца и ванилин. К готовой смеси добавить кокосовую стружку и снова перемешать. На форму для выпечки положить бумагу для выпечки и выложить на нее приготовленную смесь.
Выпекайте в течение 10-15 минут, пока смесь не станет коричневого цвета. Разрезать на прямоугольники.
Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко рассказал, как надолго сохранить свежесть продуктов без холодильника.
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