Как приготовить энергетические батончики самостоятельно: пригодятся в любой ситуации

Самые популярные ингредиенты – овсянка, сухофрукты, орехи. В них можно добавлять также шоколад, кокосовую стружку, овощи или фрукты.

Батончики из сухофруктов

изюм 100 г

финики 100 г

курага 100 г

овсяные хлопья 100 г

смеси орехов и семян 100 г

апельсиновый сок 3 ст. л.

Замочить сухофрукты на 10-15 мин в теплой воде и удалить косточки (если нужно). Перебить в блендере поочередно: мягкие сухофрукты до однородной массы, затем овсянку до крошки и ореховую смесь.

Смешать все ингредиенты, добавить апельсиновый сок. Выложить массу на пергамент или смазанный противень маслом и сформировать брикет толщиной не более 2 см. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-30 мин. Готовый брикет разрезать на 10 частей.

Батончики с шоколадом и изюмом

твердый темный шоколад 100 г

грецкие орехи 100 г

изюм 50 г

финики 250 г

овсяные хлопья 300 г

мед 2 ст. л.

клюква или другие вяленые ягоды 50 г

Овсяные хлопья выложить на противень и подсушить в духовке на 170 градусов в течение 10 мин, затем измельчить в блендере. Орехи и шоколад измельчить ножом или в блендере в крупную крошку. Удалите косточки из фиников и измельчите в блендере. Смешайте все ингредиенты.

Форму застелить пищевой пленкой. Смесь выложить в форму и сформировать брикет толщиной не более 2 см. Положить в морозилку на 20 минут. Готовый брикет разрезать на несколько батончиков. Желательно каждый завернуть в пленку.

Батончики с яблоком и арахисом

сушеные яблоки 100 г

арахис 100 г

финики 250 г

овсяные хлопья 100 г

мед 2 ст. л.

клюква или вишня вяленая 50 г

корица 1 ч. л.

семян кунжута 2 ст. л.

Овсяные хлопья выложите на противень и подсушите в духовке на 170° 10 минут, затем измельчите в блендере. Арахис и яблоки измельчить ножом или в блендере в крупную крошку. Удалить косточки из фиников и измельчить в блендере. Добавить кунжут. Смешайте все ингредиенты.

Форму застелить пищевой пленкой. Смесь выложить в форму и сформировать брикет толщиной не более 2 см. Положить в морозилку на 20 минут. Готовый брикет разрезать на несколько батончиков. Готовый брикет разрезать на несколько батончиков. Желательно каждый завернуть в пленку.

Миндалево-кокосовые батончики

миндаль 100 г

кокосовая стружка 50 г

изюм 100 г

курага 50 р.

щепотка корицы

Миндаль, изюм и корицу измельчить в блендере. Добавить курагу и снова перемешать в блендере. Добавить кокосовую стружку и перемешать еще раз.

Готовую массу раскатать. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 40 мин., затем разрезать на квадратики. Желательно каждый завернуть в пленку.

Морковные батончики с творогом

тертая морковь 200 г

семена тыквы 50 г

грецкие орехи 100 г

семена подсолнечника 50 г

молотый кориандр 1 ч. л.

щепотка соли

тертое яблоко 1 шт.

овсянка 100 г

тертый творог 150 г

томатный сок 100мл.

Смешайте все составляющие. Положить на противень бумагу для выпекания, на него выложить смесь слоем толщиной не более 2 см. Подсушить при 170°C в течение 40-50 мин. Разрезать на маленькие прямоугольники.

Кокосово-банановые батончики

бананы 2 шт.

финики 300 г

кокосовая стружка 150 г

овсяные хлопья 400 г

семян подсолнечника 3 ст. л.

Удалить косточки из фиников. Финики и бананы измельчить в блендере до состояния каши. Смешайте все ингредиенты. Выложить массу на пергамент или смазанный маслом противень и сформировать брикет толщиной не более 2 см.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 20 минут. Готовый брикет разрезать на несколько частей.

Овсяные батончики с кленовым сиропом

овсяные хлопья 400 г

миндальное масло 200 мл.

ванилин

кленовый сироп (можно заменить медом) 100 мл.

яйца 2 шт.

кокосовая стружка 100 г

щепотка соды.

Разогреть духовку до 160°C. Смешать овсяные хлопья, сироп, соду, яйца и ванилин. К готовой смеси добавить кокосовую стружку и снова перемешать. На форму для выпечки положить бумагу для выпечки и выложить на нее приготовленную смесь.

Выпекайте в течение 10-15 минут, пока смесь не станет коричневого цвета. Разрезать на прямоугольники.