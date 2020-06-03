Как прекратить переедать: топ-5 лайфхаков от эксперта

Порой обилие вкусной еды на столе становиться непреодолимым соблазном насколько, что влечет за собой переедание. Во время похудения сорваться и наестся лишнего – проще простого, а ведь после пищевого срыва непременно придет раскаяние за свой опрометчивый поступок. Тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич в Instagram раскрыла топ-5 секретов, как не переедать и пояснила, почему это происходит.

Во время приема пищи вырабатывается гормон удовольствия — эндорфин. Он вынуждает людей иногда есть больше, чем реально нужно для хорошего уровня энергии и здоровья.

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Переедая, мы увеличиваем количество удовольствия. Организму при этом столько еды не нужно, съеденное откладывается в виде лишнего веса.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как избавиться от привычки переедать?

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1. Есть медленно. Когда мы едим быстро, то глотаем большие куски, они плохо перевариваются, аппетит растет, а организм — в стрессе. Чтобы снизить стресс, едим еще больше.

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2. Получайте удовольствие от разнообразия, а не от количества. Купите красивый набор специй. Сочетайте новые ингредиенты. Создавайте контраст вкусовых ощущений.

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3. Один прием пищи — одна тарелка с едой. Не ставьте на стол много разных блюд. Психологически сложно не попробовать все. Чем меньше ассортимент — тем меньше соблазнов.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Сделайте нездоровую пищу более труднодоступной. Если у вас есть запасы "для гостей" или "для детей", не храните их на видном месте. Идеально — в шкафу в закрытой емкости (коробке).

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5. Мотивация изнутри. Иногда говорят: "Я должен/должна похудеть". Так бывает, когда худеют не для себя, а "ради партнера" или чтобы соответствовать общепринятым нормам. Преобразуйте "я должна похудеть" в "я хочу похудеть" и запишите 5 причин, почему вы этого хотите.

Ранее диетолог Альбина Комиссаровала составила рейтинг вредных пищевых привычек, которые мешают сбросить вес.