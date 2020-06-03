Як припинити переїдати: топ-5 лайфхаков від експерта

Часом велика кількість смачної їжі на столі стає непереборною спокусою наскільки, що тягне за собою переїдання. Під час схуднення зірватися і наїсться зайвого – простіше простого, але після харчового зриву неодмінно прийде каяття за свій необачний вчинок. Тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич Instagram розкрила топ-5 секретів, як не переїдати і пояснила, чому це відбувається.

Під час прийому їжі виробляється гормон задоволення — ендорфін. Він змушує людей іноді є більше, ніж реально потрібно для хорошого рівня енергії і здоров'я.

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Переїдаючи, ми збільшуємо кількість задоволення. Організму при цьому стільки їжі не потрібно, з'їдене відкладається у вигляді зайвої ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як позбутися від звички переїдати?

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1. Повільно. Коли ми їмо швидко, то ковтати великі шматки, вони погано перетравлюються, апетит зростає, а організм — у стресі. Щоб знизити стрес, їмо ще більше.

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2. Отримуйте задоволення від різноманітності, а не від кількості. Купіть гарний набір спецій. Поєднуйте нові інгредієнти. Створюйте контраст смакових відчуттів.

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3. Один прийом їжі — одна тарілка з їжею. Не ставте на стіл багато різних страв. Психологічно складно не спробувати все. Чим менше асортимент — тим менше спокус.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Зробіть нездорову їжу більш важкодоступною. Якщо у вас є запаси "для гостей" або "для дітей", не зберігайте їх на видному місці. Ідеально — у шафі в закритій ємності (коробці).

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5. Мотивація зсередини. Іноді кажуть: "Я повинен/повинна схуднути". Так буває, коли худнуть не для себе, а "заради партнера" або щоб відповідати загальноприйнятим нормам. Перетворіть "я повинна схуднути" до "я хочу схуднути" і запишіть 5 причин, чому ви цього хочете.

Раніше дієтолог Альбіна Комиссаровала склала рейтинг шкідливих харчових звичок, які заважають скинути вагу.