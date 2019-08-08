Как предотвратить срывы при правильном питании: инструкция для худеющих

Часто при переходе на правильное питания наступает момент, когда очень хочется махнуть на все рукой и соблазниться на булочку или кусочек торта. Конечно, если это единоразовая акция, то ничего страшного в этом нет. Но как быть, если навязчивые мысли о вкусной, но не полезной еды буквально таки подталкивают к пищевому срыву и возвращению к привычному не полезному меню? Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, как не сорваться во время перехода на правильное питание и что для этого стоит делать.

Эксперт отмечает, что правильный рацион должен состоять на 80% из здоровой еды и 20% вы можно отвести на любимые продукты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать при желании сорваться и забросить правильное питание (ПП):

Уберите правильное питание до момента пока вы не захотите к нему вернуться, но с несколькими нюансами:

воду мы пьем правильно; овощей съедаем с каждым приемом пищи по 200-300 гр; на ужин едим только овощи и белок, без сладкого и вкусного; все вкусное до 17:00 и вся неправильная еда тоже.

Осознанно подходим к переходу на ПП, понимая какая цель и для чего вам нужно это и этот результат.

Делаем правильное питание вкусным и интересным, оно на самом деле не отличается от какого-то другого питания, вопрос умения готовить и желания

Садимся и пишем, что для вас неправильная еда, а что – ПП.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Неправильная еда заключается в белой муке, трансжирах, соусах, вкусовых добавках. Когда вы понимаете, что такого рода еда влияет на вашу кожу, волосы, здоровье в целом, вопрос употребления пропадает сам.

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