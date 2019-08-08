Як запобігти зривів при правильному харчуванні: інструкція для тих, хто худне

Часто при переході на правильне харчування настає момент, коли дуже хочеться махнути на все рукою і спокуситися на булочку або шматочок торта. Звичайно, якщо це одноразова акція, то нічого страшного в цьому немає. Але як бути, якщо нав'язливі думки про смачну, але не корисну їжу буквально таки підштовхують до харчового зриву і повернення до звичного не корисного меню? Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, як не зірватися під час переходу на правильне харчування і що для цього варто робити.

Експерт зазначає, що правильний раціон повинен складатися на 80% із здорової їжі і 20% можна відвести на улюблені продукти.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити при бажанні зірватися і закинути правильне харчування (ПП):

Приберіть правильне харчування до моменту поки ви не захочете до нього повернутися, але з кількома нюансами:

воду ми п'ємо правильно; овочів з'їдаємо з кожним прийомом їжі по 200-300 гр; на вечерю їмо тільки овочі і білок, без солодкого і смачного; все смачне до 17:00 і вся неправильна їжа теж.

Усвідомлено підходимо до переходу на ПП, розуміючи яка мета і для чого вам це потрібно і цей результат.

Робимо правильне харчування смачним і цікавим, воно насправді не відрізняється від будь-якого іншого харчвання, питання уміння готувати і бажання

Сідаємо й пишемо, що для вас неправильна їжа, а що – ПП.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Неправильна їжа полягає в білій муці, трансжирах, соусах, смакових добавках. Коли ви розумієте, що такого роду їжа впливає на вашу шкіру, волосся, здоров'я в цілому, питання вживання зникає саме.

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