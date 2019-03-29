Правильное питание: топ-5 лучших продуктов для завтрака

Иллюстративное фото (instagram.com/daria.levykh)

Обратите внимание, что завтрак не должен быть сладким

Завтрак - это наш метаболический вектор. Он задает ритм метаболизму на весь день. Это также так называемый трамплин для инсулина. Такое мнение высказала профессиональный врач-диетолог Наталия Самойленко. На своей странице в Instagram она рассказала, какие продукты лучше всего выбирать для первого приема пищи.

"От того, какие продукты мы выбираем для первого приема пищи, зависит скорость обменных процессов и уровень инсулина в течение дня. Именно по этой причине завтрак не должен быть сладким. Сладости запускают выработку большого количества инсулина. Далее уже не мы управляем собой - мы становимся заложниками инсулина, тянуть на сладкое вас будет в течение всего дня", - отметила эксперт.

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Для здорового человека лучшим выбором на завтрак будут сложные углеводы:

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1. Цельнозерновые крупы.

Например: гречка, киноа, пшено, амарант, дикий рис. Утренняя каша надолго сохранит чувство сытости, не создаст дополнительной нагрузки на пищеварительный тракт, снабдит организм питательными веществами и необходимой энергией.



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Фото: (pixabay.com)

2. Овощи.

Термически обработанные или сырые овощи должны присутствовать в каждом приеме еды и занимать 50% от общего обьема еды за сутки.



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Фото: (pixabay.com)

3. Льняное семя.

Здоровому человеку в компанию к овощам мы обязательно рекомендуем полезные жиры: семена льна, кунжута, чиа. Мало кто знает, но семена льна по своим полезным свойствам ничем не уступают экзотическим семенам чиа. Лён содержит Омега-3, белок, клетчатку, железо, калий, магний и фосфор. Как бонус, он нормализует работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

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Анализируя медицинские данные пациента, мы всегда обращаем внимания на то, какой обмен веществ у него силен: белковый, жировой или углеводный. Если белковый обмен сильный, а углеводный слаб, то начинаем свой день преимущественно с белковых продуктов:

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4. Яйца.

Это самая настоящая протеиновая бомба! Яичный протеин считается эталонным. Простое варенное яйцо будет намного полезнее для организма, но возможны такие варианты, как: омлет, яйцо пашот.



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Фото: (pixabay.com)

5. Белые сыры.

К примеру: домашний сыр, адыгейский, сулугуни, моцарелла, фета, брынза.

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