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Правильне харчування: топ-5 кращих продуктів для сніданку

Lite » Їжа 29.03.2019 - 08:54
Правильне харчування: топ-5 кращих продуктів для сніданку
Ілюстративне фото (instagram.com/daria.levykh)

Зверніть увагу, що сніданок не повинен бути солодким

Сніданок - це наш метаболічний вектор. Він задає ритм метаболізму на весь день. Це також так званий трамплін для інсуліну. Таку думку висловила професійний лікар-дієтолог Наталія Самойленко. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, які продукти краще всього вибирати для першого прийому їжі.

"Від того, які продукти ми вибираємо для першого прийому їжі, залежить швидкість обмінних процесів і рівень інсуліну протягом дня. Саме з цієї причини сніданок не повинен бути солодким. Солодощі запускають вироблення великої кількості інсуліну. Далі вже не ми керуємо собою - ми стаємо заручниками інсуліну, тягнути на солодке вас буде протягом усього дня", - зазначила експерт.

Для здорової людини кращим вибором на сніданок будуть складні вуглеводи:

1. Цільнозернові крупи.

Наприклад: гречка, кіноа, пшоно, амарант, дикий рис. Ранкова каша надовго збереже відчуття ситості, не створить додаткового навантаження на травний тракт, постачить організм поживними речовинами і необхідною енергією.

Правильне харчування: топ-5 кращих продуктів для сніданку

Фото: (pixabay.com)

2. Овочі.

Термічно оброблені або сирі овочі повинні бути присутніми в кожному прийомі їжі і займати 50% від загального об'єму їжі за добу.

Правильне харчування: топ-5 кращих продуктів для сніданку

Фото: (pixabay.com)

3. Лляне насіння.

Здоровій людині в компанію до овочів ми обов'язково рекомендуємо корисні жири: насіння льону, кунжуту, чіа. Мало хто знає, але насіння льону по своїх корисних властивостях нічим не поступається екзотичному насінню чіа. Льон містить Омега-3, білок, клітковину, залізо, калій, магній і фосфор. Як бонус, він нормалізує роботу серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту.

Аналізуючи медичні дані пацієнта, ми завжди звертаємо уваги на те, якою обмін речовин у нього сильний: білковий, жировий або вуглеводний. Якщо білковий обмін сильний, а вуглеводний слабкий, то починаємо свій день переважно з білкових продуктів:

4. Яйця.

Це справжнісінька протеїнова бомба! Яєчний протеїн вважається еталонним. Просте варене яйце буде набагато корисніше для організму, але можливі такі варіанти, як: омлет, яйця пашот.

Правильне харчування: топ-5 кращих продуктів для сніданку

Фото: (pixabay.com)

5. Білі сири.

Наприклад: домашній сир адигейський, сулугуні, моцарелла, фета, бринза.

Нагадаємо, професійний дієтолог, експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла про зв'язок харчування і режиму дня.

Ми також публікували топ-10 порад, які допоможуть вам перейти на правильне харчування.

До речі, дієтолог Світлана Фус розкрила тонкощі правильного приготування овочів, щоб вони залишалися максимально корисними.

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