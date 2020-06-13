Как правильно готовить худеющим: эксперт сделала важные замечания

Способ приготовления продуктов во многом определяет, будет блюдо диетическим или нет. Чтобы ваш рацион не стал псевдодиетическим, нужно не только выбирать правильные продукты, но грамотно их обработать термически. Эксперт по правилному питанию и похудению Катя Медушкина рассказала, как правильно готовить продукты. Чтобы они были максимально диетическими и полезными.

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КБЖУ одного и того же продукта в сыром и приготовленном виде может существенно отличаться.

Варка. Уменьшает калорийность продуктов, так как часть питательных веществ переходит в бульон.

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Мясо, рыба, птица при варке теряют в среднем 10-20% калорий. Поэтому рекомендуется готовить первые блюда на втором бульоне. Овощи теряют около 5-7%, т.к. часть сахаров также уходит в бульон.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но это не касается крахмалосодержащих овощей (картофель, морковь, свекла). Они, наоборот, при варке увеличивают свою калорийность на 30%! Плюс повышается гликемический индекс. При похудении эти продукты в вареном виде в рационе лучше ограничивать.

Крупы и макароны сохраняют свою питательность, но концентрация КБЖУ на 100 г снижается за счет увеличения в объеме. Поэтому мы всегда отмеряем сухую крупу при расчете дневного меню.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жарка или запекание в духовке. Отличные способы приготовления, но только если вы готовите без добавления жиров (растительного и сливочного масла).

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В таком случае калорийность продуктов от первичного изменится незначительно, так как часть выделившегося жира останется на поверхности продукта или впитается (это касается мяса, рыбы и птицы).

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Но если добавить масло, картина кардинально меняется:

Мясо, рыба и птица впитают около 20% масла

Овощи и грибы, как губка, впитают 50-70% используемого масла

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А если белковые продукты приготовить на гриле, то вы не только не добавите лишние калории, но и избавитесь от лишних за счет вытапливания жира, в среднем минус 5-15% от общей калорийности.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Идеальный способом термической обработки считается приготовление на пару. КБЖУ сохраняется вместе со всеми полезными веществами в полном объеме.

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