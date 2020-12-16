Поздний ужин и сон: эксперт назвала неожиданные последствия для организма

Что происходит, если мы едим незадолго до сна? Все сразу же подумали о наборе лишнего веса. Ведь от плотного ужина перед сном происходят, и другие внутренние процессы, вредные для организма. О том, почему не стоит наедаться на ночь рассказала нутрициолог Светлана Никитчук.

⠀

Особенно мешают выспаться углеводы, они повышают уровень выработки инсулина, а значит и выработки энергии, которая не успевает израсходоваться за ночь.

⠀

Также выработка инсульта замедляет выработку гормона роста мелатонина, который особо активен ночью. И отвечает он не только за наш рост в сантиметрах, но и за многое другое, например, за рост мышечной массы.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Когда мелатонин вырабатывается в недостаточных количествах, но нам труднее заснуть и выспаться.

⠀

Так что если хотите выспаться, засыпайте немного голодными (это конечно не касается людей с язвенной болезнью, например). Не успевает восстанавливаться и нервная система, при переедании на ночь, скорость метаболизма резко снижается.

⠀

К тому же пища хуже переваривается во время сна. При этом поджелудочная железа все равно будет вырабатывать ферменты для расщепления, желчный начнет процесс выработки желчи. Но ночью эти вещества не будут использоваться по назначению. Желчь, застаивается, что может образовывать камни, а в кишечнике привести к размножению гнилостной микрофлоры. В итоге даже кровь отравляется этими токсинами. Звучит, мягко говоря, неприятно, да?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Конечно, у всего есть свои особенности. Интервал между последним приемом пищи и сном, а также состав ужина можно подобрать безобидными.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова поделилась топ-3 вкусных и полезных десерта на праздники для худеющих.

Кстати, диетолог Свелана Фус назвала овощи для полезного зимнего меню.