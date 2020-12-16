Пізня вечеря і сон: експерт назвала несподівані наслідки для організму

Що відбувається, якщо ми їмо незадовго до сну? Всі відразу подумали про набір зайвої ваги. Адже від ситної вечері перед сном відбуваються й інші внутрішні процеси відбуваються, шкідливі для організму. Про те, чому не варто наїдатися на ніч розповіла нутриціолог Світлана Нікітчук.

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Особливо заважають виспатися вуглеводи, вони підвищують рівень вироблення інсуліну, а значить і вироблення енергії, яка не встигає витратити за ніч.

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Також вироблення інсульту уповільнює вироблення гормону росту мелатоніну, який особливо активний вночі. І він відповідає не тільки за наш ріст в сантиметрах, але і за багато чого іншого, наприклад, за ріст м'язової маси.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Коли мелатонін виробляється в недостатніх кількостях, але нам важче заснути і виспатися.

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Так що якщо хочете виспатися, засипайте трохи голодними (це звичайно не стосується людей з виразковою хворобою, наприклад). Не встигає відновлюватися і нервова система, при переїданні на ніч, швидкість метаболізму різко знижується.

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До того ж їжа гірше перетравлюється під час сну. При цьому підшлункова залоза все одно буде виробляти ферменти для розщеплення, жовчний почне процес вироблення жовчі. Але вночі ці речовини не будуть використовуватися за призначенням. Жовч, застоюється, що може утворювати камені, а в кишечнику призвести до розмноження гнильної мікрофлори. У результаті навіть кров отруюється цими токсинами. Звучить, м'яко кажучи, неприємно, так?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, у всього є свої особливості. Інтервал між останнім прийомом їжі і сном, а також склад вечері можна підібрати нешкідливими.

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