Повар раскрыл рецепт традиционного украинского блюда, по которому готовили наши предки

В украинской кухне немало блюд, которые становятся особенными и аутентичными благодаря добавлению в их состав хрена. Известный повар Сергей Джуренко, который специализируется на аутентичных украинских блюдах раскрыл рецепт, по которому наши предки готовили эту жгучую приправу.
Об этом повар рассказал на своем сайте.
Кулинар советует использовать хрен для приготовления мяса, рыбы и других вторых блюд. Эта приправа добавит остроты, а также сделает блюда в разы полезнее и сытнее без лишних калорий. Повар решил поделиться рецептом, которым пользовался еще его отец.
Готовить он советует из хрена, который вы купите осенью или зимой, весной и летом корень считается малопригодным для изготовления приправы.
Ингредиенты для хрена:
1. Очистить корни ножом, отрезать кончики, помыть и нарезать кусочками длиной как спичка или немного больше.
2. Замочить на 5-6 часов ледяной водой и поставить в холодильник.
"Я корни замачиваю, хотя многие утверждают, что это уменьшает их жгучесть. Ну, куда уж сильнее. И так с тапочек можно выпрыгнуть", - пишет повар.
3. Потом корни надо измельчить. Многие измельчают на терке вручную или с использованием электромясорубки.
4. Измельченный корень аккуратно складывался в большую банку и закрывался полиэтиленовой крышкой.
5. Далее из холодильника вытаскивался большой красный буряк (свекла). Свекла чистилась и измельчалась на самую мелкую терку, до состояния пыли. Сок отжимался с помощью куска х/б ткани и выливался в банку с приправой.
6. В ту же банку добавлялась столовая ложка с верхом сахара и чайная ложка соли крупного помола.
7. Все тщательно перемешать и добавить 2 столовые ложки обычного пищевого уксуса. Доливаем охлажденной кипяченой воды, чтобы содержимое банки все было в жидкости. Но не перелейте. Еще раз перемешать.
8. По вкусу, добавляем соль, уксус, сахар. И воды. Жидкость должна стоять вровень с тертой приправой. Приправа должна настояться, вызреть ночь в холодильнике.
Для создания соуса кулинар советует пропустить через мясорубку помидоры, хрен, чеснок и соль, а также перец. Можно добавить сладкий перец, морковь, яблоки и многое другое.
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