Повар раскрыл рецепт традиционного украинского блюда, по которому готовили наши предки

Кулинар советует использовать хрен для приготовления мяса, рыбы и других вторых блюд. Эта приправа добавит остроты, а также сделает блюда в разы полезнее и сытнее без лишних калорий. Повар решил поделиться рецептом, которым пользовался еще его отец.

Готовить он советует из хрена, который вы купите осенью или зимой, весной и летом корень считается малопригодным для изготовления приправы.

Ингредиенты для хрена:

Корневища хрена - 0.5 кг.

Красная свекла - 1 шт.

Сахар по вкусу.

Соль по вкусу.

Столовый уксус по вкусу.

Приготовление

1. Очистить корни ножом, отрезать кончики, помыть и нарезать кусочками длиной как спичка или немного больше.

2. Замочить на 5-6 часов ледяной водой и поставить в холодильник.

"Я корни замачиваю, хотя многие утверждают, что это уменьшает их жгучесть. Ну, куда уж сильнее. И так с тапочек можно выпрыгнуть", - пишет повар.

3. Потом корни надо измельчить. Многие измельчают на терке вручную или с использованием электромясорубки.

4. Измельченный корень аккуратно складывался в большую банку и закрывался полиэтиленовой крышкой.

5. Далее из холодильника вытаскивался большой красный буряк (свекла). Свекла чистилась и измельчалась на самую мелкую терку, до состояния пыли. Сок отжимался с помощью куска х/б ткани и выливался в банку с приправой.

6. В ту же банку добавлялась столовая ложка с верхом сахара и чайная ложка соли крупного помола.

7. Все тщательно перемешать и добавить 2 столовые ложки обычного пищевого уксуса. Доливаем охлажденной кипяченой воды, чтобы содержимое банки все было в жидкости. Но не перелейте. Еще раз перемешать.

8. По вкусу, добавляем соль, уксус, сахар. И воды. Жидкость должна стоять вровень с тертой приправой. Приправа должна настояться, вызреть ночь в холодильнике.

Для создания соуса кулинар советует пропустить через мясорубку помидоры, хрен, чеснок и соль, а также перец. Можно добавить сладкий перец, морковь, яблоки и многое другое.