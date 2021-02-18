Кухар розкрив рецепт традиційної української страви, по якому готували наші предки

Кулінар радить використовувати хрін для приготування м'яса, риби та інших других страв. Ця приправа додасть гостроти, а також зробить блюда в рази корисніше і ситніше без зайвих калорій. Кухар вирішив поділитися рецептом, яким користувався ще його батько.

Готувати він радить з хрону, який ви купите восени або взимку, навесні та влітку корінь вважається малопридатним для виготовлення приправи.

Інгредієнти для хрону:

Кореневища хрону - 0.5 кг.

Червоний буряк - 1 шт.

Цукор до свого смаку.

Сіль на смак.

Столовий оцет до свого смаку.

Приготування

1. Очистити коріння ножем, відрізати кінчики, помити і нарізати шматочками довжиною як сірник або трохи більше.

2. Замочити на 5-6 годин крижаною водою і поставити в холодильник.

"Я коріння замочую, хоча багато хто стверджує, що це зменшує їх пекучість. Ну, куди вже сильніше. І так з капців можна вистрибнути", - пише кухар.

3. Потім коріння треба подрібнити. Багато подрібнюють на тертці вручну або з використанням електром'ясорубки.

4. Подрібнений корінь акуратно складався у велику банку і закривався поліетиленовою кришкою.

5. Далі з холодильника витягався великий червоний буряк (буряк). Буряк чистили і подрібнювалася на найдрібнішу тертку, до стану пилу. Сік віджимався за допомогою шматка х/б тканини та виливався в банку з приправою.

6. В ту ж банку додавалася столова ложка з верхом цукру, чайна ложка солі крупного помелу.

7. Все ретельно перемішати та додати 2 столові ложки звичайного харчового оцту. Доливаємо охолодженої кип'яченої води, щоб вміст банки весь був у рідині. Але не перелийте. Ще раз перемішати.

8. До свого смаку додаємо сіль, оцет, цукор. І води. Рідина повинна стояти врівень з тертою приправою. Приправа повинна настоятися, визріти ніч в холодильнику.

Для створення соусу кулінар радить пропустити через м'ясорубку помідори, хрін, часник та сіль, а також перець. Можна додати солодкий перець, моркву, яблука та багато іншого.