Постоянно хочу есть: эксперт рассказала, как побороть пищевую зависимость

"Я хочу есть". Всегда ли эта фраза, означает присутствие голода? Вроде бы все понятно, еда нужна для того, чтобы давать нам питательные вещества, энергию, витамины и так далее. Но так случается, что мы используем еду не по назначению. О том, как преодолеть пищевую зависимость и что ее провоцирует на странице в Instagram рассказала нутрициолог Светлана Никитчук.



Пищевая зависимость – это ментальная проблема, при котором, человек использует еду, чтобы заглушить стресс, тревогу, волнения и получить приятные эмоции.



Самым важным шагом в избавлении от такого типа переедания является само признание, что еда – не единственный способ получения удовольствия, и уж точно не главный.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому первое, что можно сделать, чтобы распознать зарождающуюся зависимости, это пройтись по ее основным признакам:



1. Навязчивые мысли о еде – что бы съесть, а что купить вкусненького или приготовить.



2. Отсутствие самоконтроля. Например, сложно не съесть все вкусняшки, которые есть в доме, за один день.



3. Сильное желание поесть после стрессовых ситуаций.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Реакция на вид пищи, даже после недавнего приема. Только пообедали, но увидели в магазине вкусняшку и купили, а лучше две.



5. Привычка поощрять себя вкусненьким. "Вот сейчас доделаю работу, и куплю себе шоколадку, заслужила!"



6. Если пытаться себя сдерживать от таких "несанкционированных" приемов пищи, или если нет возможности прямо сейчас получить желаемую вкусняшку, внутри появляется сильное раздражение или даже неприятные физические ощущения.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что же делать, чтобы предотвратить развитие пищевой зависимости?



Во-первых, продолжать изучать диетологию, чтобы лучше понимать, какое место еда занимает в нашей жизни.



Во-вторых, составить список дел, которые приносят приятные эмоции. А он довольно большой: музыка, хобби, спорт, общение с друзьями, танцы, уход за телом и т.д.



В-третьих, рекомендуют постоянное общение с людьми, которые разделяют эту же задачу, чтобы мотивировать и поддерживать друг друга.

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