Постійно хочу їсти: експерт розповіла, як побороти харчову залежність

"Я хочу їсти". Чи завжди ця фраза означає присутність голоду? Начебто все зрозуміло, їжа потрібна для того, щоб давати нам поживні речовини, енергію, вітаміни і так далі. Але так трапляється, що ми використовуємо їжу не за призначенням. Про те, як подолати харчову залежність і що її провокує на сторінці в Instagram розповіла нутриціолог Світлана Нікітчук.



Харчова залежність – це ментальна проблема, при якій, людина використовує їжу, щоб заглушити стрес, тривогу, хвилювання і отримати приємні емоції.



Найважливішим кроком у позбавленні від такого типу переїдання є саме визнання, що їжа – не єдиний спосіб отримання задоволення, і вже точно не головний.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому перше, що можна зробити, щоб розпізнати зароджується залежності, це пройтися по її основними ознаками:



1. Нав'язливі думки про їжу – що б з'їсти, а що купити або приготувати смачненького.



2. Відсутність самоконтролю. Наприклад, складно не з'їсти все ласощі, які є вдома, за один день.



3. Сильне бажання поїсти після стресових ситуацій.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Реакція на вигляд їжі, навіть після недавнього прийому. Тільки пообідали, але побачили в магазині смакоту і купили, а краще дві.



5. Звичка заохочувати себе смачненьким. "Ось зараз закінчу роботу, і куплю собі шоколадку, заслужила!"



6. Якщо намагатися стримувати себе від таких "несанкціонованих" прийомів їжі, або якщо немає можливості прямо зараз отримати бажану смакоту, всередині з'являється сильне роздратування або навіть неприємні фізичні відчуття.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що ж робити, щоб запобігти розвитку харчової залежності?



По-перше, продовжувати вивчати дієтологію, щоб краще розуміти, яке місце їжа займає в нашому житті.



По-друге, скласти список справ, які приносять приємні емоції. А він досить великий: музика, хобі, спорт, спілкування з друзями, танці, догляд за тілом тощо.



По-третє, рекомендують постійне спілкування з людьми, які поділяють цю ж задачу, щоб мотивувати і підтримувати один одного.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ганна Нікольська розповіла, як активувати імунітет.

До речі, дієтолог Ольга Безугла перерахувала корисні жіночі продукти для підтримки здоров'я в зрілому віці.