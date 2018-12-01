ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поліна Логунова поділилася простим рецептом рафаелло

Lite » Їжа 01.12.2018 - 07:17
Поліна Логунова поділилася простим рецептом рафаелло
Рецепт рафаелло від Поліни Логунової. Фото: instagram.com/polinalogunova

Дружина Дмитра Ступки розповіла, як приготувати десерт

Поліна Логунова опублікувала на свою сторінку в Instagram рецепт тістечок рафаелло.

Спосіб приготування десерту досить простий.

Тістечка рафаелло. Інгредієнти:

  • авокадо
  • какао-порошок
  • сухофрукти
  • горіхова паста (чайна ложка)
  • кокосова стружка

Всі ці продукти, окрім останнього, необхідно перемішати у блендері. Утворену масу розділити на коржі, які обваляти в кокосовій стружці.

Приємного апетиту!

Поліна Логунова поділилася простим рецептом рафаеллоПоліна Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova

Нагадаємо, що експерти розповіли про дієті без обмежень в їжі.

До цього дієтологи розповіли, чому в стресі ми їмо солодке і як з цим боротися.

Раніше ми писали, як приготувати смачний крем-суп з цвітної капусти з рибою.

Відео: (video.rbc.ua)

Морква, запечена з травами: смачна і здорова закуска Салат з гарбузом і кіноа: ситно, смачно і корисно
Новини України InstagramПоліна ЛогуноваДмитро Ступкарецепт
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся