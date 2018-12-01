Поліна Логунова поділилася простим рецептом рафаелло

Рецепт рафаелло від Поліни Логунової. Фото: instagram.com/polinalogunova

Дружина Дмитра Ступки розповіла, як приготувати десерт

Поліна Логунова опублікувала на свою сторінку в Instagram рецепт тістечок рафаелло.

Спосіб приготування десерту досить простий.

Тістечка рафаелло. Інгредієнти:

авокадо

какао-порошок

сухофрукти

горіхова паста (чайна ложка)

кокосова стружка

Всі ці продукти, окрім останнього, необхідно перемішати у блендері. Утворену масу розділити на коржі, які обваляти в кокосовій стружці.

Приємного апетиту!

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova

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Відео: (video.rbc.ua)