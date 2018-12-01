Поліна Логунова поділилася простим рецептом рафаелло

Дружина Дмитра Ступки розповіла, як приготувати десерт
Поліна Логунова опублікувала на свою сторінку в Instagram рецепт тістечок рафаелло.
Спосіб приготування десерту досить простий.
Тістечка рафаелло. Інгредієнти:
Всі ці продукти, окрім останнього, необхідно перемішати у блендері. Утворену масу розділити на коржі, які обваляти в кокосовій стружці.
Приємного апетиту!
Поліна Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova
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Відео: (video.rbc.ua)