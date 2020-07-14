Полезные Омега-3: топ-11 продуктов с высоким содержанием жирных кислот

Научные исследования неоднократно подтверждали важность Омега 3 для здоровья каждого. Популярность этих жирных кислот обусловлена благотворным влиянием практически на все органы и систем и активностью в отношении многих физиологических функций. Поэтому Омега-3 необходимо включить в рацион для профилактики множества болезней и полноценного функционирования организма. Диетолог Ольга Усенко рассказала об источниках полезных жирных кислот.

ВОЗ рекомендует получать не менее 250–500 мг Омега 3 в день для здоровых взрослых людей. Эксперт перечислила топ-11 продуктов с высоким содержанием Омега-3. Разнообразие есть на любой рацион и на кошелек. Выбор – за вами. Итак основные источники из пищи:

1.Скумбрия - это для нас отличный вариант Омега-3, скумбрия для нас привычна и мы умеем ее приготовить.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

⠀2. Лосось - важно понимать, что он сейчас не дикий, поэтому качество его может быть совершенно не то.

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3.Сельдь - отличный источник и тоже привычный для нас. Очень хорошо покупать свежую и солить ее самостоятельно.

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4. Масло из печени трески - не более десертной ложки в день.

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5.Устрицы - на любителя, и не забываем про качество. Давайте оставим это как деликатес заморский и будем экспериментировать где-то на устричных фермах.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6.Саридины - нам привычны консервы из ни - увлекаться не стоит. Но если вы их запекаете, тогда это хороший вариант для разнообразия.

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7.Анчоусы - это больше приправа, чем полноценный вариант еды, но это тоже источник Омега.

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8.Икра - это деликатес, но если 1 ст ложку иногда съедать, это хороший вариант Омега.

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9. Льняные семечки и масло льняное - главное, чтобы семена были измельчены в порошок и желательно вымочены, тогда будет максимальная польза.

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10.Семена чиа – сперфуд и новинка для нас, но тоже хорошо использовать для разнообразия.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

11.Грецкий орех - отличный продукт для нашей местности и прекрасный источник Омега-3.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста озвучила 5 причин, почему не стоит отказываться от шоколада.