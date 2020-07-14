Корисні Омега-3: топ-11 продуктів з високим вмістом жирних кислот

Наукові дослідження неодноразово підтверджували важливість Омега 3 для здоров'я кожного. Популярність цих жирних кислот обумовлена благотворним впливом практично на всі органи й систем і активністю щодо багатьох фізіологічних функцій. Тому Омега-3 необхідно включити в раціон для профілактики багатьох хвороб і повноцінного функціонування організму. Дієтолог Ольга Усенко розповіла про джерела корисних жирних кислот.

ВООЗ рекомендує отримувати не менше 250-500 мг Омега 3 в день для здорових дорослих людей. Експерт перерахувала топ-11 продуктів з високим вмістом Омега-3. Різноманітність є на будь-який раціон і на гаманець. Вибір – за вами. Отже основні джерела з їжі:

1.Скумбрія - це для нас відмінний варіант Омега-3, скумбрія для нас звична і ми вміємо її приготувати.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

⠀2. Лосось - важливо розуміти, що він зараз не дикий, тому якість його може бути зовсім не те.

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3.Оселедець - відмінне джерело і теж звичний для нас. Дуже добре купувати свіжий і солити самостійно.

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4. Масло з печінки тріски - не більше десертної ложки в день.

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5.Устриці - на любителя, і не забуваємо про якість. Давайте залишимо це як заморський делікатес і будемо експериментувати десь на устричних фермах.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6.Саридини - нам звичні консерви з них, але захоплюватися не варто. Прото якщо ви запікаєте, тоді це хороший варіант для різноманітності.

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7.Анчоуси - це більше приправа, ніж повноцінний варіант їжі, але це теж джерело Омега.

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8.Ікра - це делікатес, але якщо 1 ст ложку іноді з'їдати, це хороший варіант Омега.

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9. Лляне насіння та лляна олія - головне, щоб насіння було подрібнене в порошок і бажано вымочене, тоді буде максимальна користь.

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10.Насіння чіа – сперфуд і новинка для нас, але теж добре використовувати для різноманітності.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

11.Волоський горіх - відмінний продукт для нашої місцевості і прекрасне джерело Омега-3.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Лакуста озвучила 5 причин, чому не варто відмовлятися від шоколаду.