Есть подвох: эксперт перечислила псевдополезные продукты

Мы живем с вами в такое время, когда можно найти информацию о правильном питании и о чем угодно. Но при этом маркетинг из любого продукта сделает супер полезный с помощью надписей: здоровый (Healthy), без холестерина, органический, без ГМО, без сахара и т. д. Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, в каких случаях возможен подвох и нужно быть внимательным.

Примеры псевдополезных продуктов:

Соки, на которых производители пишут списки пользы. На самом деле сок потерял пользу, как только был отжат. А если в него был добавлен сахар, то это «инсулиновая бомба» для организма.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Растительные масла (обычно рафинированные), с надписью «без холестерина». Но его там и быть не может, так как это не насыщенные жиры! Рафинация любого продукта делает его уже бесполезным.

Всем известная фруктоза, которую позиционируют как замену сахара, оказывает токсическое влияние на печень. Она повышает уровень мочевой кислоты, снижает чувствительность к лептину и к инсулину, вызывает жировой гепатоз печени. Избыточное употребление фруктозы, как и сахара, несёт риск для здоровья.

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В пачке с надписью «Без сахара» в составе вы найдёте фруктозу, кукурузный сироп (что есть наихудшей заменой сахару), и синтетические сахарозаменители.

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Тростниковый сахар, мёд и другие аналоги, это и есть сахарА которые био эквивалентны. И при переизбытке в рационе имеют одинаковое негативное влияние на организм.

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Например, булка из белой муки, с сахаром и дрожжами посыпанная кунжутом превращается в ФИТНЕС булку. Лист салата, добавленный в бургер, превращает его в ПП бургер. Зефир, на котором написано «содержит пектин», для нас становится практически яблоком.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Но добавление якобы витаминов, большего количества белка или клетчатки, не исключают огромное количество сахара, консервантов и других составляющих. Производителю выгодно чтобы мы ели много, часто, хотели все больше. Для этого в составе каждого продукта добавляется сахар, соль, жир, глутомат. Эти ингредиенты нас «подсаживают» на постоянное потребление.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова развеяла "страшилки" и заблуждения о питании при похудении.