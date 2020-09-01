ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Почему болит поджелудочная: 9 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

Автор: Lite

Сверяемся с меню

В утренние часы поджелудочная особенно уязвима к тяжелым продуктам, уверены специалисты по питанию. Так, Валентина Ивушкина, автор блога о правильном детоксе Smart Detox, признается, что много привычных нам «утренних» блюд перегружают работу этой железы, о чем могут свидетельствовать ряд симптомов.

Самые читаемые новости

Иллюстративное фото (pexels.com)

«Мне лично в свое время было трудно отказаться от сладостей на завтрак: обязательно нужно было съесть кусочек шоколада, зефир, печенье… Потом я заметила, что после этого всегда тянет в левом боку. Убрала сладкое из завтрака – стало гораздо лучше. Помимо того, что ушли боли, дыхание стало свежее, привкус во рту стал приятнее, пропали отпечатки по краям языка», – делится она.

Но не только сладкое – причина неприятных ощущений в поджелудочной. На что еще утром плохо реагирует этот орган?

  1. Пшеничный хлеб, а также овсянка – они увеличивают Слизь в организме.
  2. Молоко, жирная сметана, сливочное масло тяжелы для утра, ослабляют функцию поджелудочной.
  3. Почти вся сырая пища, особенно салаты из сырых овощей и зелени. Завтрак должен быть теплым, приготовленным.
  4. Твердый сыр. Старый продукт, который в принципе вреден, а уж тем более съеденный утром, когда желудок еще не проснулся.
  5. Соки, смузи, фрукты. Сырое, холодное и при этом сладкое утром вредно для поджелудочной и всего организма в целом, часто способствует снижению гемоглобина.
  6. Свинина. Очень холодное по свойством мясо, увеличивает Слизь.
  7. Бутерброды – сухая холодная пища тормозит обмен веществ.
  8. Сырая вода (даже подогретая). Охлаждает пищеварение, провоцирует застойные процессы, отеки.
  9. Кофе. Вредит ЖКТ в основном из-за того, что кофейные зерна сильно обжариваются.

Поскольку с 19 часов также начинается период Слизи, эти продукты не рекомендуется есть и вечером, считает Валентина. А еще поджелудочная чувствительна к несовместимой пище.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины питаниездоровьезавтрак