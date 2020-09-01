Почему болит поджелудочная: 9 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

Сверяемся с меню
В утренние часы поджелудочная особенно уязвима к тяжелым продуктам, уверены специалисты по питанию. Так, Валентина Ивушкина, автор блога о правильном детоксе Smart Detox, признается, что много привычных нам «утренних» блюд перегружают работу этой железы, о чем могут свидетельствовать ряд симптомов.
Иллюстративное фото (pexels.com)
«Мне лично в свое время было трудно отказаться от сладостей на завтрак: обязательно нужно было съесть кусочек шоколада, зефир, печенье… Потом я заметила, что после этого всегда тянет в левом боку. Убрала сладкое из завтрака – стало гораздо лучше. Помимо того, что ушли боли, дыхание стало свежее, привкус во рту стал приятнее, пропали отпечатки по краям языка», – делится она.
Но не только сладкое – причина неприятных ощущений в поджелудочной. На что еще утром плохо реагирует этот орган?
Поскольку с 19 часов также начинается период Слизи, эти продукты не рекомендуется есть и вечером, считает Валентина. А еще поджелудочная чувствительна к несовместимой пище.