Чому болить підшлункова: 9 продуктів, які не варто їсти на сніданок

Звіряємося з меню
В ранкові години підшлункова особливо вразлива до важких продуктів, впевнені фахівці з харчування. Так, Валентина Івушкіна, автор блогу про правильний детокс Smart Detox, зізнається, що багато звичних нам «ранкових» страв перевантажують роботу цієї залози, про що можуть свідчити ряд симптомів.
Ілюстративне фото (pexels.com)
«Мені особисто в свій час було важко відмовитися від солодощів на сніданок: обов'язково потрібно було з'їсти шматочок шоколаду, зефір, печиво... Потім я помітила, що після цього завжди тягне в лівому боці. Прибрала солодке з сніданку – стало набагато краще. Крім того, що пішли болі, дихання стало свіже, присмак у роті став приємніше, зникли відбитки по краях язика», – ділиться вона.
Але не тільки солодке – причина неприємних відчуттів в підшлунковій. На що ще зранку погано реагує цей орган?
Оскільки з 19 годин починається період Слизу, ці продукти не рекомендується їсти і ввечері, вважає Валентина А ще підшлункова чутлива до несумісної їжі.