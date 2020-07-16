Как питаться дешево и полезно: бюджетная продуктовая корзина

Многие уверены, что правильное и здоровое питание - это очень дорого. Однако врач-диетолог Екатерина уверяет, что вполне возможно питаться недорого и при этом полезно. Она рассказала, какие продукты следует добавить в свой рацион.

Уже много лет наиболее полезной диетой считается средиземноморская. Как она выглядит? Крупы, много овощей и фруктов, рыба, птица, оливковое масло, бобовые и орехи. А теперь делаем бюджетную продуктовую корзину.

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1. Крупы - ячневая, пшеничная, перловая, гречневая, пшено вполне заменяют кус-кус, киноа и т.п.

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2. Овощи - капуста, морковь, лук, зелёный сладкий перец, свёкла, картофель даже зимой не ударят по кошельку.

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Добавьте обычный столовый уксус/чеснок/лимон/специи/масло и получите вкусные салаты или просто замаринуйте овощи. Берите "простые" специи и травы - черный перец, базилик, тимьян, укроп и смешивайте их сами, а не покупайте готовые смеси (обычно они дороже).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Бобовые - отличный источник пищевых волокон. И, если зимой дорого покупать овощи с целью увеличения в рационе клетчатки, то обычный горох и фасоль справятся с этим на раз-два. И в них даже больше клетчатки, чем в дорогом нуте и чечевице!

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Кстати, арахис - это бобовые, знали? И 50 г арахиса отлично заменят по полезным жирам 100 г авокадо.

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4. Орехи - все дорогие и все полезные. Но наиболее богат омега-3 среди других орехов - грецкий. Поэтому, если и тратиться на орехи, то на грецкие (а у некоторых он растёт бесплатно), т.к. у остальных орехов состав похож на арахис и может быть заменён им.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Масла - нерафинированное льняное масло (лидер по соотношению омега-3 к омега-6 в маслах) в салаты дешевле оливкового в 2-3 раза, а польза такая же.

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Для жарки я использую обычное рафинированное подсолнечное (дёшево), но т.к. делаю это редко, то ничего страшного в этом не вижу. А дорогое кокосовое хоть и лучше для жарки, но вполне заменяемо на сливочное.

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6. Другой источник полезной омега-3 - красная рыба. Но в скумбрии её больше, чем в лососе! Отличия в цене, думаю, вы знаете.

Иллюстративное фото (instagram.com/kate_pro_fit)

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