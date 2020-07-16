Як харчуватися дешево і корисно: бюджетний продуктовий кошик

Багато хто впевнені, що правильне і здорове харчування - це дуже дорого. Однак лікар-дієтолог Катерина запевняє, що цілком можливо харчуватися недорого і при цьому корисно. Вона розповіла, які продукти слід додати в свій раціон.

Вже багато років найбільш корисною дієтою вважається середземноморська. Як вона виглядає? Крупи, багато овочів і фруктів, риба, оливкова олія, бобові і горіхи. А тепер робимо бюджетну продуктову корзину.

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1. Крупи - ячна, пшенична, перлова, гречана, пшоно цілком замінюють кус-кус, кіноа і т. п.

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2. Овочі - капуста, морква, цибуля, зелений солодкий перець, буряк, картопля навіть взимку не вдарять по гаманцю.

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Додайте звичайний столовий оцет/часник/лимон/спеції/масло і отримаєте смачні салати або просто замаринуйте овочі. Беріть "прості" спеції і трави - чорний перець, базилік, чебрець, кріп і змішуйте їх самі, а не купуйте готові суміші (зазвичай вони дорожче).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Бобові - відмінне джерело харчових волокон. І, якщо взимку дорого купувати овочі з метою збільшення в раціоні клітковини, то звичайний горох і квасоля впораються з цим на раз-два. І в них навіть більше клітковини, ніж у дорогому нуті і сочевиці!

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До речі, арахіс - це боби, знали? І 50 г арахісу чудово замінять по корисних жирів 100 г авокадо.

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4. Горіхи - всі дорогі і всі корисні. Але найбільш багаті на омега-3 серед інших горіхів - волоські. Тому, якщо і витрачатися на горіхи, то на волоські (а в деяких він росте безкоштовно), т. к. в інших горіхів склад схожий на арахіс і може бути замінений їм.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Олії - лляна олія нерафінована (лідер за співвідношенням омега-3, омега-6 в оліях) в салати дешевше оливкової в 2-3 рази, а користь така ж.

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Для смаження я використовую звичайну рафіновану соняшникову (дешево), але оскільки роблю це рідко, то нічого страшного в цьому не бачу. А дороге кокосове хоч і краще для смаження, але цілком заменяемо на вершкове.

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6. Інше джерело корисної омега-3 - червона риба. Але в скумбрії її більше, ніж в лососі! Відмінності в ціні, думаю, ви знаєте.

Ілюстративне фото (instagram.com/kate_pro_fit)

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