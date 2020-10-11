ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Правильный ужин: диетолог рассказал, когда и что можно есть вечером

Воскресенье 11 октября 2020 08:36
Правильный ужин: диетолог рассказал, когда и что можно есть вечером
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт дал советы желающим похудеть о вечернем приеме пищи

У Золушки карета превращалась в тыкву после 00:00, у современных женщин, видимо, калории превращаются в жир после 18:00. Так ли это на самом деле?

Диетолог Андрей Невский отметил, что нужно есть за час-два перед сном и обязательно включать в последний приём пищи углеводы. И так похудеется лучше, чем с голодовкой после 18:00. О том, каким должен быть ужин, эксперт рассказал на своей странице в Instagram.

Самое важное условие для похудения — дефицит калорий. А частота и время приёмов пищи на процесс жиросжигания почти не влияют. Отдых ЖКТ ночью тоже не требуется — почти все наши системы работают круглосуточно.

Если говорить об ужине, то уж лучше поесть перед сном и сладко уснуть, чем мучиться от голода несколько часов до сна. Или сорваться на вечерний (или ночной) жор, а потом страдать от угрызений совести.

Правильный ужин: диетолог рассказал, когда и что можно есть вечером
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Лучше запланировать ужин заранее и вписать в свой план калорийности до съедения, а не после. Так вы сможете грамотно распределить все калории, не переесть и остаться довольной.

Что есть на ужин

Чтобы помочь жиросжиганию, стройте последний приём пищи из белков и углеводов с небольшим количеством жиров. Такой подход позволит худеть комфортнее, повысить способность организма брать энергию из жиров.

Начинайте всегда с овощного салата. Свежие овощи и зелень — отличный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Такое начало будет стимулировать пищеварение и станет залогом здорового питания.

Правильный ужин: диетолог рассказал, когда и что можно есть вечером
Иллюстративное фото (pexels.com)

Гарнир в основном блюде может быть из крахмалистых овощей вроде картофеля, макарон из твёрдых сортов пшеницы или круп. К нему хорошо подойдёт рыба, грудка курицы или индейки, постная говядина, морепродукты. Кстати, вечером можно есть и жирную рыбу (из-за содержания омега-3).

Десерт выбирайте любой, но лучше брать нежирный из фруктов, творога, сухофруктов, зефира, пастилы или мармелада. Главное, что десерт должен приносить максимум радости и удовольствия.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как начать готовить вкусные и полезные блюда.

К слову, эксперт по похудению Катя Медушкина научила правильно выбирать хлеб при похудении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Еда похудениедиетологужин
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь