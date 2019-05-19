Питание во время тренировок: что и когда употреблять для лучшего результата

Эксперт рассказала, можно ли идти в зал натощак
Стремясь похудеть к лету, многие задаются вопросом не только правильного питания и грамотных физических нагрузок, но и интересуются, что и когда стоит употреблять до и после тренировок, чтобы не навредить здоровью и не испортить результаты усилий приложенных в зале. Диетолог Ольга Усенко ответила на странице в Intagram, стоит ли идти в спортклуб натощак или необходимо подкрепиться.
Эксперт озвучила основные общие правила питания во время занятий спортом и рассказал, что и когда стоит употреблять согласно графика занятий.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
После тренировки утреней в течение часа у вас должен быть полноценный завтрак. Также натощак и во время тренировки можно использовать аминокислоты.
В чем разница между тренировкой натощак и на сытый животик? Самая очевидная разница в скорости переключения организма на расщепления жиров.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Когда мы просыпаемся наш организм уже на исходе запасов гликогена и как только он заканчивается организм начинает топить жирок. А если мы поели, то мы восполнили эти истощенные запасы гликогена и нам теперь нужно сначала истощить их, а потом добить кардионагрузкой, чтоб спалить жирок.
Но на практике мы еще должны четко понимать, любая тренировка в любое время это лучше чем ее отсутствие, если вы делали эту тренировку в комфорте. Делая с помощью тренировки дефицит калорийности, вы будите всегда в форме.
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