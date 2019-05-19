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Питание во время тренировок: что и когда употреблять для лучшего результата

Lite » Еда 19.05.2019 - 13:09
Питание во время тренировок: что и когда употреблять для лучшего результата
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, можно ли идти в зал натощак

 Стремясь похудеть к лету, многие задаются вопросом не только правильного питания и грамотных физических нагрузок, но и интересуются, что и когда стоит употреблять до и после тренировок, чтобы не навредить здоровью и не испортить результаты усилий приложенных в зале. Диетолог Ольга Усенко ответила на странице в Intagram, стоит ли идти в спортклуб натощак или необходимо подкрепиться.

Эксперт озвучила основные общие правила питания во время занятий спортом и рассказал, что и когда стоит употреблять согласно графика занятий.

  • Натощак мы можем делать кардио до 60 минут и йогу, пилатес, зарядку. Эти тренировки не будут плохо влиять на организм и в них есть смысл натощак.
  • Если тренировка силовая или функциональная, или кроссфит тогда нужно позавтракать за час-полтора.
  • Если же тренировка сильно рано, тогда за 30-40 минут можно съесть банан или финики, можно детское пюре съесть.
  • Главный принцип -  ничего тяжелого и сложного, только быстрые правильные углеводы для энергии.

Питание во время тренировок: что и когда употреблять для лучшего результата

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

После тренировки утреней в течение часа у вас должен быть полноценный завтрак. Также натощак и во время тренировки можно использовать аминокислоты.

В чем разница между тренировкой натощак и на сытый животик? Самая очевидная разница в скорости переключения организма на расщепления жиров.

Питание во время тренировок: что и когда употреблять для лучшего результата

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Когда мы просыпаемся наш организм уже на исходе запасов гликогена и как только он заканчивается организм начинает топить жирок. А если мы поели, то мы восполнили эти истощенные запасы гликогена и нам теперь нужно сначала истощить их, а потом добить кардионагрузкой, чтоб спалить жирок.

Но на практике мы еще должны четко понимать, любая тренировка в любое время это лучше чем ее отсутствие, если вы делали эту тренировку в комфорте. Делая с помощью тренировки дефицит калорийности, вы будите всегда в форме.

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