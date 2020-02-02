Питание для гладкой и сияющей кожи: какие продукты нужно исключить из рациона

К сожалению, акне, высыпания на лице могут возникнуть как в молодом, так и более старшем возрасте. Высыпание - это всегда воспаление, которое, чаще всего, провоцируется питанием. Нутрициолог Анна Елькина, которая ранее перечислила 10 продуктов, которые взбодрят лучше кофе, рассказала на своей странице в Instagram, какие продукты следует исключить из рациона для гладкой и сияющей кожи.

Убираем из рациона:

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Кофеин, так как он сушит, обезвоживает, разрушает коллаген и эластин, ухудшает цвет лица и провоцирует воспаления.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сахара, они провоцируют инсулинорезистентность, повышают выработку кожного сала, ускоряет процесс старения за счет гликации. Вы прекрасно знаете, что необходимо убрать сахар, сладости, фруктозу и помните про гадости, вроде патоки, крахмала и про сахзамы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Трансжиры - как вы думаете, куда им идти в вашем организме? Они прекрасно идут на лицо в виде высыпания. Исключаем рафинированные масла, маргарин, соусы, майонезы, колбасы, сладкие йогурты, жирные сыры.

Молоко и кисломолочная продукция - ⠀ведут к повышению инсулина, содержат лактозу - молочный сахар. А еще молочка из магазина напичкана гормонами. Убираем молоко, кисломолочку, творог, йогурт, кефир, сыр.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, что диетолог Алла Манайкина рассказала, стоит ли исключать завтрак перед утренней тренировкой.