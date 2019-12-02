Топ-10 продуктов, которые взбодрят лучше кофе

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кофе вполне можно заменить другими, более полезными продуктами

О том, вреден или полезен кофе, ученые и диетологи спорят до сих пор, однако то, что от его употребления могут быть негативные последствия - несомненно. Среди них - ухудшение сна, нервозность, изжога, ощущение сердцебиения и повышение холестерина (при избыточном употреблении). Поэтому нутрициолог Анна Елькина советует заменить его на более полезные продукты, которые бодрят ничуть не хуже. Их списком она поделилась на своей странице в Instagram.

"Любители кофе, сейчас вы узнаете, что еще хорошенько бодрит – рекомендую выбрать более полезную альтернативу, чем кофе", - отметила эксперт.

10 продуктов, которые взбодрят лучше, чем кофе:

1. шоколад – да-да, только качественный ( вы помните, что я рекомендую ЛИНД от 85%) Шоколад помогает нам получить гормоны радости, на которых вы будете летать как бабочка

2. вода – частая причина усталости обезвоживание организма. Начинайте утро со стакана воды и будет вам счастье

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. ягоды – заряд витаминов и энергии вам обеспечен

4. фрукты, особенно цитрусовые – витамин с заставит вас проснуться, наполнит бодростью и энергией

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. орехи - питательны, содержат много полезных веществ, ваш мозг тут же начнет работать активнее

6. зеленый чай – содержит кофеин, но является антиоксидантом. Дает заряд бодрости на больший период, чем кофе

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. любимая овсянка – содержит море клетчатки, является сложным углеводом, и дает море сил на весь день. Впрочем, как и большинство круп

8. бананы – да, я не рекомендую их активно худеющим, но если не хватает сил – отличная замена сладкому

Иллюстративное фото (pexels.com)

9. яйца – один из любимых источников белка, так как имеют полный аминокислотный состав, который помогает организму активно работать

10. мясо/ рыба – вы знаете, что я не сторонник вегетарианства. На переработку белка организм тратит немало времени, чувство сытости после белковой пищи сохраняется дольше, а значит сил и энергии тоже будет больше.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кстати, диетолог Елена Кален научила получать максимум пользы от употребления орехов.