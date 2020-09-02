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Что пить, чтобы не есть: какие напитки снижают аппетит

Автор: Марина Настевич

Нутрициолог посоветовала напитки для уменьшения чувства голода

Боретесь с лишним весом, но при этом никак не можете умерить свой аппетит? Попробуйте включить в рацион очень простые напитки, которые помогут справиться с этой проблемой. Нутрициолог Алена Поддубная предложила варианты напитков, которые могут уменьшить аппетит и помочь похудеть.

В стакан/бокал воды:

  • лимон+мята;

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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  • грейпфрут+розмарин;
  • базилик+огурец;
  • микс ягод+апельсин;
  • апельсин+базилик:
  • просто ягоды;

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

  • сельдерей+апельсин;
  • сельдерей+клубника;
  • малина+базилик;
  • клубника+огурец;
  • клубника+корень имбиря.


До 50 гр фруктов на 300 мл воды. Не давить! Просто дать настроятся 10-15 минут. Чтобы не было лишней порции фруктозы.


По факту, такие простые дополнения к к воде улучшают воду в сторону кислотно-щелочной пропорции.

И снижают кортизол, так как уменьшают количество приемов пищи и кофе.

Напомним, что ранее нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты не стоит сочетать во время одного приема пищи.

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