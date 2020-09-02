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Що пити, щоб не їсти: які напої знижують апетит

Автор: Марина Настевич

Нутриціолог порадила напої для зменшення відчуття голоду

Боретеся із зайвою вагою, але при цьому ніяк не можете стримати свій апетит? Спробуйте включити в раціон дуже прості напої, які допоможуть справитися з цією проблемою. Нутриціолог Олена Піддубна запропонувала варіанти напоїв, які можуть зменшити апетит і допомогти схуднути.

В стакан/кухоль води:

  • лимон+м'ята;

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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  • грейпфрут+розмарин;
  • базилік+огірок;
  • мікс ягід+апельсин;
  • апельсин+базилік:
  • просто ягоди;

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

  • селера+апельсин;
  • селера+полуниця;
  • малина+базилік;
  • полуниця+огірок;
  • полуниця+корінь імбиру.


До 50 гр фруктів на 300 мл води. Не тиснути! Просто дати настоятися 10-15 хвилин. Щоб не було зайвої порції фруктози.


За фактом, такі прості доповнення до води покращують воду в бік кислотно-лужної пропорції.

І знижують кортизол, так як зменшують кількість прийомів їжі та кави.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Олена Піддубна розповіла, які продукти не варто поєднувати під час одного прийому їжі.

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