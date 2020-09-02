Що пити, щоб не їсти: які напої знижують апетит

Боретеся із зайвою вагою, але при цьому ніяк не можете стримати свій апетит? Спробуйте включити в раціон дуже прості напої, які допоможуть справитися з цією проблемою. Нутриціолог Олена Піддубна запропонувала варіанти напоїв, які можуть зменшити апетит і допомогти схуднути.

В стакан/кухоль води:

лимон+м'ята;

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

грейпфрут+розмарин;

базилік+огірок;

мікс ягід+апельсин;

апельсин+базилік:

просто ягоди;

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

селера+апельсин;

селера+полуниця;

малина+базилік;

полуниця+огірок;

полуниця+корінь імбиру.



До 50 гр фруктів на 300 мл води. Не тиснути! Просто дати настоятися 10-15 хвилин. Щоб не було зайвої порції фруктози.



За фактом, такі прості доповнення до води покращують воду в бік кислотно-лужної пропорції.

І знижують кортизол, так як зменшують кількість прийомів їжі та кави.



Нагадаємо, що раніше нутриціолог Олена Піддубна розповіла, які продукти не варто поєднувати під час одного прийому їжі.