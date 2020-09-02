Що пити, щоб не їсти: які напої знижують апетит

Нутриціолог порадила напої для зменшення відчуття голоду
Боретеся із зайвою вагою, але при цьому ніяк не можете стримати свій апетит? Спробуйте включити в раціон дуже прості напої, які допоможуть справитися з цією проблемою. Нутриціолог Олена Піддубна запропонувала варіанти напоїв, які можуть зменшити апетит і допомогти схуднути.
В стакан/кухоль води:
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
До 50 гр фруктів на 300 мл води. Не тиснути! Просто дати настоятися 10-15 хвилин. Щоб не було зайвої порції фруктози.
За фактом, такі прості доповнення до води покращують воду в бік кислотно-лужної пропорції.
І знижують кортизол, так як зменшують кількість прийомів їжі та кави.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Олена Піддубна розповіла, які продукти не варто поєднувати під час одного прийому їжі.