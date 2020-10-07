Пища для ума: топ-5 продуктов для отличной памяти

Если вы постоянно что-то забываете или не можете запомнить новую информацию так же легко, как вы делали это раньше, то стоит обратить внимание на продукты в рационе. Диетолог Ольга Безугла на странице в Instagram предложила топ-5 вариантов пищи для ясного ума.

Так, в меню тех, кто хочет быстро запоминать и ясно мысли должны выходить следующие продукты:

Жирная рыба

Серое вещество на 40% состоит из жиров, а белое – на 66%. Чтобы мозг работал бесперебойно и быстро запоминал новую информацию, нужно постоянно обновлять его жировые структуры. Поэтому первый продукт в списке брейн-фудов – жирная рыба, типа семги, форели и сардин. В них содержатся омега-3 кислоты,которые участвуют в процессах нейрогенеза, обеспечивают нейропластичность мозга и поддерживают жизнеспособность нервных клеток.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исследования показали, что у людей, которые регулярно употребляют рыбу, серого вещества больше. Именно серое вещество помогает нам контролировать принятие решений, отвечает за память и эмоции.

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Черника

Насыщенный цвет черники связан с антоцианами в ее составе. Они оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действия. В мозге меньше антиоксидантов, чем в других тканях, а старение мозга связано с дефицитом веществ, нейтрализующих свободные радикалы. Флавоноиды черники могут вступать в контакт с сигнальными молекулами мозга, которые регулируют процессы в синапсах и влияют на мозговой кровоток.

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Брокколи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Этот овощ содержит рекордное количество витамина К, который необходим для синтеза сфинголипидов - жиров, которые встраиваются в клетки мозга. Исследования показали, что прием витамина К улучшает память.

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Тыквенные семечки

Тыква - источник необходимых для мозга веществ. Благодаря цинку тыква улучшает передачу нервного сигнала в синапсах мозга. Магний в составе овоща помогает при обучении и запоминании.

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Орехи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не зря грецкий орех по форме напоминает человеческий мозг. Орехи содержат антиоксиданты, витамин E и даже омега-3 кислоты. Все это необходимо нервным клеткам для активной работы. Длительное наблюдение за женщинами показало, что у любительниц орехов память лучше, чем у тех, кто пренебрегает этим полезным продуктом.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала продукты для хорошего настроения от осенней депрессии.

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