Їжа для розуму: топ-5 продуктів для відмінної пам'яті

Якщо ви постійно щось забуваєте або не можете запам'ятати нову інформацію так само легко, як ви робили це раніше, то варто звернути увагу на продукти в раціоні. Дієтолог Ольга Безугла на сторінці в Instagram запропонувала топ-5 варіантів їжі для ясного розуму.

Так, в меню тих, хто хоче швидко запам'ятовувати і ясно думки повинні виходити наступні продукти:

Жирна риба

Сіра речовина на 40% складається з жирів, а біле – на 66%. Щоб мозок працював безперебійно і швидко запам'ятовував нову інформацію, потрібно постійно оновлювати його жирові структури. Тому перший продукт в списку брейн-фудів – жирна риба, типу сьомги, форелі і сардин. В них містяться омега-3 кислоти,які беруть участь у процесах нейрогенеза, забезпечують нейропластичність мозку і підтримують життєздатність нервових клітин.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дослідження показали, що у людей, які регулярно вживають рибу, сірої речовини більше. Саме сіра речовина допомагає нам контролювати прийняття рішень, відповідає за пам'ять і емоції.

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Чорниця

Насичений колір чорниці пов'язаний з антоціанами в її складі. Вони мають протизапальну та антиоксидантну дії. У мозку менше антиоксидантів, ніж в інших тканинах, а старіння мозку пов'язане з дефіцитом речовин, що нейтралізують вільні радикали. Флавоноїди чорниці можуть вступати в контакт з сигнальними молекулами мозку, які регулюють процеси в синапсах і впливають на мозковий кровотік.

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Брокколі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цей овоч містить рекордну кількість вітаміну К, який необхідний для синтезу сфінголіпідів - жирів, які вбудовуються в клітини мозку. Дослідження показали, що прийом вітаміну К покращує пам'ять.

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Гарбузове насіння

Гарбуз - джерело необхідних для мозку речовин. Завдяки цинку гарбуз покращує передачу нервового сигналу в синапсах мозку. Магній у складі овоч допомагає при навчанні і запам'ятовуванні.

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Горіхи

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не дарма волоський горіх за формою нагадує людський мозок. Горіхи містять антиоксиданти, вітамін E і навіть омега-3 кислоти. Все це необхідно нервовим клітинам для активної роботи. Тривале спостереження за жінками показало, що у любительок горіхів пам'ять краща, ніж у тих, хто нехтує цим корисним продуктом.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала продукти для гарного настрою та від осінньої депресії.

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