Переходим на правильное питание: с чего начать и какие продукты исключить

С чего начать? Этот вопрос задают себе все, кто только начинает свой путь в правильном питании. Тренер шоу "Зважені та щасливі" и мама двоих детей Марина Боржемская на своей странице в Instagram поделилась полезной шпаргалкой для начинающих. В ней эксперт рассказала, с чего же стоит начать, а также назвала продукты, которые нужно убрать из вашего рациона.

Первое и основное, - НЕ ВОСПРИНИМАТЬ КАК ДИЕТУ. Второе - НЕ РУБИТЬ С ПЛЕЧА, в один момент урезав порцию до минимума, убрав всё, кроме "салатиков". Долго вы так не протянете. Начинать нужно постепенно и с умом. Итак:

1. Уберите из рациона так называемый пищевой мусор: рафинированные продукты, белую муку, сахар, усилители вкуса, вредные жиры - отсутствие этих 5 пунктов прямо с сегодняшнего дня значительно улучшат ваше самочувствие в целом.

2. Введите полезные цельные продукты:

сахар заменяют сухофрукты и фрукты/ягоды

белую муку сменяет цельнозерновая и сложные углеводы (цельные крупы)

жиры заменяем домашними соусами

на смену усилителям вкуса приходят натуральные специи (можно любые) и мёд

Иллюстративное фото (pexels.com)

Таким образом, вы максимально переходите на натуральные продукты и пищу домашнего приготовления. По этой схеме можно питаться также и вне дома, подбирая пп - блюда. Также вы должны быть уверены в качестве продуктов, которые окажутся в вашей тарелке.



Мы то, что мы едим. Наш организм будет благодарен и продержится здоровым дольше, если будет потреблять правильную еду. Он заслуживает получать лёгкие продукты и не работать сверхурочно.

Следующий этап - исключение из рациона продуктов бесполезных, так званых, с нулевой нутритивной ценностью. Они не принесут пользу Вашем здоровью, лишь усугубят проблемы со здоровьем и увеличат вес.

любые сахарозаменители

все кондитерские изделия промышленного производства

магазинную выпечку, включая бездрожжевой хлеб, который при этом содержит разрыхлитель. мы рекомендуем оставить в своем рационе только домашний хлеб и хлебцы из цельнозерновой муки

Иллюстративное фото (pexels.com)

все полуфабрикаты, консервы

покупные соки и любая другая сладкая жидкость промышленного производства, особенно сладкая газированная вода. Старайтесь пить чистую воду. Чай/кофе без сахара, или с минимальным добавлением

Иллюстративное фото (pexels.com)

каши быстрого приготовления, а также псевдо-картофельные пюре, которые запариваются за 2 минуты

манную крупу, макароны первого сорта, белый круглый рис, магазинные мюсли и гранолу(много сахара). отдаём предпочтение цельнозерновым крупам(овсянка в том числе)

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обезжиренные продукты (0% жирности). Ориентируемся на молочные продукты жирностью 2,5-5% ( это важно)

картофельные чипсы и сухарики из магазина

Иллюстративное фото (pexels.com)

готовку с добавлением большого количества масла. Готовим на антипригарной сковороде, масло добавляем по необходимости в минимальном количестве

алкоголь. иногда бокал сухого вина(желательно разбавленного водой)

цукаты (особенно ярких цветов). выбираем свежие/мороженые ягоды/фрукты

Важно помнить: разнообразие в рационе - это очень важно. Старайтесь чаще менять свою продуктовую корзину, чередуйте каши в своём рационе, во избежания дефицитного состояния. Каждый продукт несёт свою нутритивную и пищевую ценность.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась принципами питания долгожителей.