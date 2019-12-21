Как не переедать во время праздников: топ-10 полезных советов

Систематические переедания могут происходить из-за сильного эмоционального напряжения и усталости, а также неумения правильно составлять свой рацион. В итоге ваш желудок оказывается переполненным и в животе появляется тяжесть.

А во время новогодних праздников, когда столы будут ломиться от вкусностей, тем более будет еще больший соблазн.

Предлагаем вашему вниманию 10 советов, которые помогут справиться с перееданием.

1. Проведите ревизию на кухне. Печенье, снеки и конфеты - самый быстрый способ набрать лишний вес, поэтому лучше не хранить их в больших количествах.

2. Высыпайтесь. Спите не меньше 8 часов в сутки, ведь количество и качество сна влияет на функционирование всех систем организма. Поскольку организму необходима энергия, недосып может спровоцировать повышение аппетита к калорийной пищи (углеводам).

3. Контролируйте голод. Не морите себя голодом, ведь если сильно проголодаетесь, захотите съесть огромную порцию. Устраивайте себе перекусы: держите под рукой полезные снеки, которые позволят дотянуть до ужина.

Как не переедать во время праздников (Фото: pixabay.com)

4. Слушайте себя. Все слышали об интуитивном питании, основной принцип которого заключается в понимании своих ощущений. Спросите себя: а действительно ли вы голодны? Мы часто едим от скуки, не испытывая на самом деле чувство голода.

5. Пейте больше воды. Мы часто путаем голод с жаждой, поэтому, прежде чем съесть очередной сэндвич, выпейте стакан воды. Если чувство голода не исчезнет, можно смело отправляться на ланч. Также это избавит вас от риска обезвоживания организма.

6. Ешьте вдумчиво. Избавляйтесь от привычки смотреть телевизор или листать ленту Instagram во время еды. Когда ваше внимание сосредоточенно на чем-то постороннем, вы перестаете контролировать количество потребляемой еды, что приводит к перееданию. Во время приема пищи следует думать только о самой пище.

7. Больше белка и клетчатки. Согласно исследованиям нутрициологов, пища, богатая белком и клетчаткой, обеспечивает чувство сытости надолго, не вызывает скачков сахара в крови (в отличие от продуктов, с высоким содержанием углеводов) и избавляет вас от желания съесть еще что-нибудь уже через час после обеда.



8. Ешьте из маленькой тарелки. Этот трюк стар как мир, но он действительно работает. На чувство голода и насыщения влияет не только реальная наполненность желудка, но и психология. Маленькая тарелка даже с небольшим количеством пищи будет выглядеть полной, это поможет обмануть мозг, и вы скорее почувствуете сытость.

9. Ешьте медленно. Процесс пищеварения запускается еще на моменте пережевывания пищи, поэтому делать это стоит тщательно и медленно. Даже если вы спешите, не стоит глотать свой обед за одну минуту: это не только затрудняет контроль количества потребляемой еды, но и мешает желудку спокойно ее переварить. От быстрых приемов пищи нередко появляется тяжесть или боли в желудке.

10. Сделайте перерыв. Съев примерно половину, остановитесь на пару минут и подумайте, действительно ли вы хотите продолжить прием пищи. Даже маленького перерыва мозгу будет достаточно, чтобы оценить уровень сытости и дать вам знать о нем.

Как не переедать во время праздников (Фото: pixabay.com)

И помните, что сколько бы вы ни съели, заниматься самобичеванием — плохая идея. Питайтесь в меру.

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