Як не переїдати під час свят: топ-10 корисних порад

Систематичні переїдання можуть відбуватися через сильне емоційне напруження та втому, а також невміння правильно складати свій раціон. У підсумку ваш шлунок виявляється переповненим і в животі з'являється тяжкість.

А під час новорічних свят, коли столи ломляться від ласощів, тим падше спокуса буде ще більшою.

Пропонуємо вашій увазі 10 порад, які допоможуть впоратися з переїданням.

1. Проведіть ревізію на кухні. Печиво, снеки і цукерки - найшвидший спосіб набрати зайву вагу, тому краще не зберігати їх у великих кількостях.

2. Висипайтеся. Спіть не менше 8 годин на добу, адже кількість і якість сну впливає на функціонування всіх систем організму. Оскільки організму необхідна енергія, недосип може спровокувати підвищення апетиту до калорійної їжі (вуглеводів).

3. Контролюйте голод. Не моріть себе голодом, адже якщо сильно зголодніли, захочете з'їсти величезну порцію. Робіть собі перекуси: тримайте під рукою корисні снеки, які дозволять дотягнути до вечері.

Як не переїдати під час свят (Фото: pixabay.com)

4. Слухайте себе. Всі чули про інтуїтивне харчування, основний принцип якого полягає в розумінні своїх відчуттів. Запитайте себе: а чи справді ви голодні? Ми часто їмо від нудьги, не відчуваючи насправді почуття голоду.

5. Пийте більше води. Ми часто плутаємо голод з спрагою, тому, перш ніж з'їсти черговий сендвіч, випийте склянку води. Якщо відчуття голоду не зникне, можна сміливо вирушати на ланч. Також це позбавить вас від ризику зневоднення організму.

6. Їжте вдумливо. Позбавляйтеся від звички дивитися телевізор або гортати стрічку Instagram під час їжі. Коли ваша увага зосереджена на чомусь сторонньому, ви перестаєте контролювати кількість споживаної їжі, що призводить до переїдання. Під час прийому їжі слід думати тільки про саму їжі.

7. Більше білка і клітковини. Згідно з дослідженнями нутриціології, їжа, багата білком і клітковиною, забезпечує почуття ситості надовго, не викликає стрибків цукру в крові (на відміну від продуктів з високим вмістом вуглеводів) і позбавляє вас від бажання з'їсти ще що-небудь вже через годину після обіду.



8. Їжте з маленької тарілки. Цей трюк старий як світ, але він дійсно працює. На почуття голоду і насичення впливає не тільки реальна наповненість шлунка, але і психологія. Маленька тарілка навіть з невеликою кількістю їжі буде виглядати повною, це допоможе обдурити мозок, і ви швидше відчуєте ситість.

9. Їжте повільно. Процес травлення запускається ще на моменті пережовування їжі, тому робити це варто ретельно і повільно. Навіть якщо ви поспішаєте, не варто ковтати свій обід за одну хвилину: це не тільки ускладнює контроль кількості споживаної їжі, але і заважає шлунку спокійно її перетравити. Від швидких прийомів їжі нерідко з'являється тяжкість або біль у шлунку.

10. Зробіть перерву. З'ївши приблизно половину, зупиніться на кілька хвилин і подумайте, чи дійсно ви хочете продовжити прийом їжі. Навіть маленької перерви мозку буде достатньо, щоб оцінити рівень ситості і дати вам знати про нього.

Як не переїдати під час свят (Фото: pixabay.com)

І пам'ятайте, що скільки б ви не з'їли, займатися самобичуванням — погана ідея. Харчуйтеся в міру.

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