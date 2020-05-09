Как не переедать и не подъедать в течение дня: простые советы, которые работают

Нередко мы едим слишком много, сами того не замечая - то тут что-то перехватил, то там нашел вкусняшку. В результате не только не худеем, а можем еще и поправиться. Как же этого избежать и справиться с перееданием? Диетолог Ольга Усенко, которая ранее научила выбирать "правильный" кофе для худеющих, поделилась в Instagram простыми правилами, которые действительно работают.

Если будете следовать им, перестанете подъедать в течение дня и переедать в целом, что благотворительно скажется на фигуре и здоровье.

Чтобы не подъедать, нужно:

1. убрать всю еду с видного места

2. не покупать домой что-то вкусненькое на всякий случай

3. выкинуть всё, что может мешать себя держать в форме

4. когда появляется мысль что-то пойти взять на кухне, отвлекайте себя: звонок другу, книга, уборка

5. перед любым чем-то съеденным выпивайте стакан воды

Иллюстративное фото (pexels.com)

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А вот что касается не переедать, тут сложнее, но тоже реально приловчиться:

все приемы пищи мы делаем калорийными и объемными

все приемы пищи мы делаем полноценными. это значит, что мы не едим просто яблоко или просто орехи, мы совмещаем продукты, чтобы получить и нужную калорийность 350-450 ккал и нужный объём, 300-400 гр за раз

если нет насыщения, то всегда можно съесть больше овощей в каждом приёме пищи

Иллюстративное фото (pexels.com)

правильно подобранное КБЖУ помогает поддерживать сытость

можно дробить рацион если в этом есть потребность и есть чаще, чтобы было комфортно

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Обычно мы начинаем подъедать что-то от скуки, поэтому старайтесь себя переключать в моменты, когда есть чувство скукоты или одиночества. А переедаем мы обычно, когда смотрим в экран телефона, поэтому обязательно, когда кушаете выключайте и убирайте все экраны.

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Так же важно красиво сервировать свою еду и красиво выкладывать всё на красивые тарелки, наши глаза тоже едят.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Не покупайте большие тарелки, обманывайте свои глаза, пусть порция будет вываливаться из вашей не очень большой тарелки, чем вы будете видеть, насколько мало у вас еды на вашей большой тарелке.

Напомним, диетолог Светлана Фус поделилась секретом приготовления овощей, чтобы они сохранили свою питательную ценность и остались вкусными.