Как не переедать и не подъедать в течение дня: простые советы, которые работают

Диетолог рассказала, как сохранить стройность и не перехватывать лишнего
Нередко мы едим слишком много, сами того не замечая - то тут что-то перехватил, то там нашел вкусняшку. В результате не только не худеем, а можем еще и поправиться. Как же этого избежать и справиться с перееданием? Диетолог Ольга Усенко, которая ранее научила выбирать "правильный" кофе для худеющих, поделилась в Instagram простыми правилами, которые действительно работают.
Если будете следовать им, перестанете подъедать в течение дня и переедать в целом, что благотворительно скажется на фигуре и здоровье.
Чтобы не подъедать, нужно:
1. убрать всю еду с видного места
2. не покупать домой что-то вкусненькое на всякий случай
3. выкинуть всё, что может мешать себя держать в форме
4. когда появляется мысль что-то пойти взять на кухне, отвлекайте себя: звонок другу, книга, уборка
5. перед любым чем-то съеденным выпивайте стакан воды
Иллюстративное фото (pexels.com)
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А вот что касается не переедать, тут сложнее, но тоже реально приловчиться:
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Обычно мы начинаем подъедать что-то от скуки, поэтому старайтесь себя переключать в моменты, когда есть чувство скукоты или одиночества. А переедаем мы обычно, когда смотрим в экран телефона, поэтому обязательно, когда кушаете выключайте и убирайте все экраны.
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Так же важно красиво сервировать свою еду и красиво выкладывать всё на красивые тарелки, наши глаза тоже едят.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Не покупайте большие тарелки, обманывайте свои глаза, пусть порция будет вываливаться из вашей не очень большой тарелки, чем вы будете видеть, насколько мало у вас еды на вашей большой тарелке.
Напомним, диетолог Светлана Фус поделилась секретом приготовления овощей, чтобы они сохранили свою питательную ценность и остались вкусными.