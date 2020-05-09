Як не переїдати і не під'їдати протягом дня: прості поради, які працюють

Дієтолог розповіла, як зберегти стрункість і не перехоплювати зайвого
Нерідко ми їмо занадто багато, самі того не помічаючи - то тут щось перехопив, то там знайшов вкусняшку. В результаті не тільки не худнемо, а можемо ще й поправитися. Як же цього уникнути і впоратися з переїданням? Дієтолог Ольга Усенко, яка раніше навчила вибирати "правильну" каву для тих, що худнуть, поділилася в Instagram простими правилами, які дійсно працюють.
Якщо будете слідувати їм, перестанете під'їдати протягом дня і переїдати в цілому, що позитивно позначиться на фігурі і здоров'ї.
Щоб не під'їдати, потрібно:
1. прибрати всю їжу з видного місця
2. не купувати додому щось смачненьке на всяк випадок
3. викинути все, що може заважати себе тримати у формі
4. коли з'являється думка щось піти взяти на кухні, відволікайте себе: дзвінок другу, книга, прибирання
5. перед будь-яким чимось з'їденим випивайте склянку води
Ілюстративне фото (pexels.com)
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А ось що стосується не переїдати, тут складніше, але теж реально приловчитися:
Ілюстративне фото (pexels.com)
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Зазвичай ми починаємо під'їдати щось від нудьги, тому намагайтеся себе перемикати в моменти, коли є почуття скукоти або самотності. А ми переїдаємо зазвичай, коли дивимося на екран телефону, тому обов'язково, коли їсте вимикайте і забирайте всі екрани.
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Так само важливо красиво сервірувати свою їжу і красиво викладати все на красиві тарілки, наші очі теж їдять.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Не купуйте великі тарілки, обманюйте свої очі, нехай порція буде вивалюватися з вашої не дуже великої тарілки, чим ви будете бачити, наскільки мало у вас їжі на вашій великій тарілці.
Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус поділилася секретом приготування овочів, щоб вони зберегли свою поживну цінність і залишилися смачними.