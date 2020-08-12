Как оставаться энергичными без стимуляторов: 5 простых способов от специалиста по питанию

Чувствуя усталость, мы по привычке тянемся за энергетическим напитком, кусочком темного шоколада, быстрыми углеводами. Однако зачастую после быстрого подъема сил следует неминуемый спад, вы чувствуете себя еще более уставшими, чем до, и рука снова тянется за стимуляторами. Чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе, нужно понять всю историю человека и его состояния, включая анализы. Но есть способы, которые ничего не стоят по деньгам, но могут дать замечательный результат. Надя Андреева – специалист по питанию и нутрициолог – дала свои проверенные рекомендации.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)



№1 Проверьте своего энергетического помощника. Полезный энергетический помощник должен заряжать энергией с утра, а при приеме в вечернее время он должен обеспечить спокойный сон, поскольку является глубоко восстанавливающим средством, а не стимулятором. Если же вы принимаете энергетический помощник вечером, и он вызывает у вас перевозбуждение и нарушает сон, это скрытый стимулятор.



№2 Возвратите энергетический долг с помощью восстанавливающих продуктов и усильте пищеварение. В аюрведе есть такое понятие, как оджас. Лучше всего передает его суть понятие «жизненная сила», и он является самым тонким компонентом пищеварения. Оджас создает иммунитет, энергию, сияющий внешний вид, а также веселый и любящий нрав.

Продукты, создающие оджас: масло гхи, органическое не гомогенизированное молоко, миндаль, кокос, шафран. Для активизации выработки оджаса в аюрведе применяются определенные травы, действия (объятия, любовь, забота и т.д.) и продукты питания.

№3 Добавляйте цельные продукты, которые насытят вас надолго и дадут стабильную энергию. Это масла их орехов и семян, овощи (листовая зелень, капуста кале, шпинат, листовая свекла, кресс-салат); корнеплоды (свекла, батат, морковь, картофель); жиры (кокосовое масло, оливковое масло, масло гхи и рыбий жир); сложные углеводы (киноа, пшено, амарант).

№4 Свежий воздух и физические упражнения. Прогуливайтесь, дыша носом, чтобы привлечь больше праны – жизненной силы – в организм. Попробуйте включить йогу в ежедневный распорядок.

№5 Слезьте с сахарных «качелей». Чтобы разрушить этот эффект, нужно помочь организму заново вернуться к его естественны возможностям и начать сжигать жиры для получения энергии, как это задумано природой.

