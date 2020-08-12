Як залишатися енергійними без стимуляторів: 5 простих способів від фахівця з харчування

Відчуваючи втому, ми за звичкою тягнемося за енергетичним напоєм, шматочком темного шоколаду, швидкими вуглеводами. Однак найчастіше після швидкого підйому сил наступає неминучий спад, ви відчуваєте себе ще більш втомленими, ніж до, і рука знову тягнеться за стимуляторами. Щоб вирішити проблему в довгостроковій перспективі, потрібно зрозуміти всю історію людини і її стану, включаючи аналізи. Але є способи, які нічого не варті по грошах, але можуть дати чудовий результат. Надя Андрєєва - фахівець з харчування та нутриціолог - дала свої перевірені рекомендації.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

№1 Перевірте свого енергетичного помічника. Корисний енергетичний помічник повинен заряджати енергією з ранку, а при прийомі у вечірній час він повинен забезпечити спокійний сон, оскільки є глибоко відновлює засобом, а не стимулятором. Якщо ж ви приймаєте енергетичний помічник ввечері, і він викликає у вас перезбудження і порушує сон, це прихований стимулятор.

№2 Поверніть енергетичний борг за допомогою відновлюючих продуктів і підсильте травлення. У аюрведі є таке поняття, як оджас. Найкраще передають його слова «життєва сила», і він є найтоншим компонентом травлення. Оджас відповідає за імунітет, енергію, сяючий зовнішній вигляд, а також веселий і люблячий характер.

Продукти, що створюють оджас: масло гхі, органічно не гомогенізоване молоко, мигдаль, кокос, шафран. Для активізації вироблення оджаса в аюрведі застосовуються певні трави, дії (обійми, любов, турбота і т.д.) і продукти харчування.

№3 Додавайте цільні продукти, які наситять вас надовго і дадуть стабільну енергію. Це масла горіхів і насіння, овочі (листова зелень, капуста калі, шпинат, листова буряк, крес-салат); коренеплоди (буряк, батат, морква, картопля); жири (кокосове масло, оливкова олія, масло гхі і риб'ячий жир); складні вуглеводи (киноа, пшоно, амарант).

№4 Свіже повітря і фізичні вправи. Прогулюйтеся, дихаючи носом, щоб залучити більше прани - життєвої сили - в організм. Спробуйте включити йогу в щоденний розпорядок.

№5 Злізьте з цукрових «гойдалок». Щоб зруйнувати цей ефект, потрібно допомогти організму заново повернутися до його природних можливостей і почати спалювати жири для отримання енергії, як це задумано природою.