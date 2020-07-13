Чем опасна диета на фруктах и овощах: специалист развенчал 3 главных мифа о пользе сырого меню

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Учитывайте их при решении похудеть на летнем меню

Летом вокруг полно фруктов и овощей, и многие решают воспользоваться этим, чтобы похудеть на здоровом свежем меню. Но оказывается, такой рацион может привести к проблемам со здоровьем. Почему – рассказывает Валентина Ивушкина, сертифициованный специалист по питанию и детоксу.

«Помните, я как-то приводила пример с горячей водой и мытьем посуды? В горячей воде отмыть грязь и жир гораздо проще, чем в холодной. Тот же принцип работает при очищении организма», – уверена Валентина. Она советует обратить внимание на два главных принципа. 1. Пьем горячую воду, горячие чаи и напитки, едим горячие супы и бульоны, легкие теплые вторые блюда – получаем качественный детокс и очищение всех органов и тканей тела. 2. Пьем холодную воду, смузи, соки, едим салаты, сырые фрукты – наоборот, усиливаем все застойные процессы, замедляем процесс детоксикации.

На сырых фруктах и овощах лучше не худеть (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Валентина предлагает еще раз остановиться на ставших привычными утверждениях, которые на деле оказываются не совсем верными. Итак, специалист предлагает взглянуть по-новому на мифы, приведенные ниже.



1. Из сырых овощей мы получаем витамины. Дело в том, что пока пищеварение слабое, язык бледный, стул нерегулярный, гемоглобин понижен, есть отеки, плохо работает печень и поджелудочная, витамины вы не усвоите даже из самых лучших натуральных фруктов и овощей. Пищеварение от сырой пищи будет только ухудшаться. Сначала с помощью теплой легкой приготовленной пищи нужно убрать слизь из ЖКТ, активизировать обменные процессы, а потом уже заботиться о полноценном насыщении витаминами, и то без фанатизма.



2. Фрукты и овощи перевариваются быстро. А значит, способствуют похудению и очищению. Это миф. На самом деле на переваривание сырой пищи уходит гораздо больше энергии. Подумайте: чтобы, например, морковь сварилась на плите, нужно примерно полчаса. Только тогда она становится мягкой и переваривается легко. А если вы едите ее сырой, всю задачу по приготовлению этого овоща вы с плиты, огня перекладываете на пищеварение – ему нужно нагреть все это и «сварить»! Уходит много энергии, в результате пищеварение снижается, организм постепенно «охлаждается», и могут появиться различные хронические заболевания.

3. Сырая пища совсем неполезна. Полезна, но умеренно и в нужное время суток. Важно учитывать сочетаемость продуктов, а также их свойства. Есть ягоды и фрукты по определенным правилам. При этом в рационе должны преобладать приготовленные блюда.