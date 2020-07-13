Чим небезпечна дієта на фруктах і овочах: спеціаліст розвінчав 3 головних міфи про користь сирого меню

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Враховуйте їх при вирішенні схуднути на літньому меню

Влітку навколо повно фруктів і овочів, і багато хто вирішує скористатися цим, щоб схуднути на здоровому свіжому меню. Але виявляється, такий раціон може призвести до проблем зі здоров'ям. Чому – розповідає Валентина Івушкина, сертифициованный фахівець з харчування та детоксу.

«Пам'ятаєте, я якось наводила приклад з гарячою водою і миттям посуду? В гарячій воді відмити бруд і жир набагато простіше, ніж у холодній. Той же принцип працює при очищенні організму», – впевнена Валентина. Вона радить звернути увагу на два головні принципи. 1. П'ємо гарячу воду, гарячі чаї та напої, їмо гарячі супи та бульйони, легкі теплі другі страви – отримуємо якісний детокс і очищення всіх органів і тканин тіла. 2. П'ємо холодну воду, смузі, соки, їмо салати, сирі фрукти – навпаки, підсилюємо всі застійні процеси, сповільнюємо процес детоксикації.

На сирих фруктах і овочах краще не худнути (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Валентина пропонує ще раз зупинитися на звичними твердженнях, які на ділі виявляються не зовсім вірними. Отже, фахівець пропонує поглянути по-новому на міфи, наведені нижче.



1. З сирих овочів ми отримуємо вітаміни. Справа в тому, що поки травлення слабке, язик блідий, стул нерегулярний, гемоглобін знижений, є набряки, погано працює печінка і підшлункова, вітаміни ви не засвоїте навіть з найкращих натуральних фруктів і овочів. Травлення від сирої їжі буде тільки погіршуватися. Спочатку за допомогою теплої легкої приготовленої їжі потрібно прибрати слиз з ШКТ, активізувати обмінні процеси, а потім вже дбати про повноцінне насичення вітамінами, і то без фанатизму.



2. Фрукти і овочі швидко перетравлюються. А значить, сприяють схудненню і очищенню. Це міф. Насправді на перетравлення сирої їжі витрачається набагато більше енергії. Подумайте: щоб, наприклад, морква зварилася на плиті, потрібно приблизно півгодини. Тільки тоді вона стає м'якою і легко перетравлюється. А якщо ви їсте її сирою, всю роботу з приготування цього овоча ви з плити, вогню перекладаєте на травлення – йому потрібно нагріти все це і «зварити»! Йде багато енергії, в результаті травлення знижується, організм поступово «охолоджується», і можуть з'явитися різні хронічні захворювання.

3. Сира їжа зовсім некорисна. Корисна, але помірно і в потрібний час доби. Важливо враховувати сполучуваність продуктів, а також їх властивості. Їсти ягоди і фрукти за певними правилами. При цьому в раціоні повинні переважати приготовані страви.