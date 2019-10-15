ru
ua

Омоложение и стройность: 7 важных причин, почему стоит есть авокадо

Новости » Еда   

Диетолог также рассказала об особенностях употребления фрукта

В последнее время многие диетологи говорят об уникальных свойствах авокадо и его неоценимой пользе для здоровья. Все о вреде и пользе “аллигаторовой груши”, а также об особенностях выбора спелого фрукта рассказала на своей странице в instagram диетолог Елена Кален, которая поделилась правилами легкого перехода на здоровое питание.

7 важных причин, почему стоит есть авокадо:

Уникальный витаминный состав. Авокадо — кладезь витаминов и минералов. В его составе содержатся витамины группы А, В, К, Р, С. Из минералов в нем вы найдете магний, фосфор и калий. Отдельно хочется отметить калий, поскольку его содержание в 100 граммах фрукта составляет 14% от суточной нормы.

Противовоспалительный эффект. При регулярном употреблении фрукта укрепляется иммунитет, проходят хронические воспаления и снижается риск развития артрита. Это происходит за счет высокого содержания антиоксидантов, жирных спиртов и каротиноидов.

Омоложение и стройность. В мякоти авокадо содержится сквален — антиоксидант, который играет важную роль в поддержании упругости подкожно-жировой клетчатки. При ежедневном употреблении авокадо ваша кожа станет более упругой и гладкой уже через несколько недель.


Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)⠀

Фрукт способствует снижению веса. Несмотря на немаленькую калорийность — 214 ккал в 100 граммах — в нем содержится много клетчатки. Употребление клетчатки нормализует работу ЖКТ, ускоряют метаболизм и благотворно влияет на гормональный фон.

Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)

Тажке эксперт поведала, когда авокадо употреблять не стоит и как правильно выбирать этот фрукт.

  • Авокадо не рекомендуют употреблять кормящим мамам, детям до трех лет и людям с аллергией.
  • В недозрелом авокадо содержится персин — малорастворимое соединение, способствующее накоплению жидкости в организме. Поэтому покупайте только спелые плоды.
  • В состав фрукта входит манногептулоза — природный моносахарид, который тормозит выработку инсулина и подавляет работу печени. При чрезмерном употреблении у человека может развиваться гипергликемия.
  • При умеренном употреблении — не более 150 грамм в день — авокадо принесет организму пользу.


Иллюстративное фото (pexels.com)

Особенности вкуса и выбора спелого авокадо:

Вкус спелого фрукта маслянистый и нейтральный. В зависимости от сорта можно почувствовать ореховые и травянистые нотки. Некоторые люди отмечают, что авокадо похож на сливочное масло без аромата молока.

Чтобы выбрать спелый фрукт, обратите внимание на:

1. Цвет и структуру кожицы. Она должна быть темно-зеленой, без пятен, шероховатая и плотная.

2. Стук косточки. Если при встряхивании вы слышите стук, значит, фрукт спелый.

3. Вмятину при надавливании. Зрелый фрукт должен поддаваться давлению, но быстро восстанавливать форму. Если вмятина остается, авокадо перезрел.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Авокадо действительно полезный фрукт. В нем минимальное количество сахара, множество витаминов и микроэлементов. Но, как и любой продукт, употрелять его важно с умом — выбирать только созревшие плоды и не переедать. Несмотря на неоценимые преимущества, любой, даже самый полезный продукт может нанести вред при чрезмерном употреблении без чувства голода.

Ранее диетолог Альбина Комиссаров назвала топ-10 распространенных ошибок тех, кто хочет сбросить вес.

Напомним, что диетолог Наталья Кошкина дала рекомендации, как правильно худеть в повседневной жизни.

Тина Кароль удивила британцев песней об Украине (видео) Тина Кароль умилила сеть очаровательным фото подросшего сыночка
Читать все новости