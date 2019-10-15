Омоложение и стройность: 7 важных причин, почему стоит есть авокадо

В последнее время многие диетологи говорят об уникальных свойствах авокадо и его неоценимой пользе для здоровья. Все о вреде и пользе “аллигаторовой груши”, а также об особенностях выбора спелого фрукта рассказала на своей странице в instagram диетолог Елена Кален, которая поделилась правилами легкого перехода на здоровое питание.

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7 важных причин, почему стоит есть авокадо:

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Уникальный витаминный состав. Авокадо — кладезь витаминов и минералов. В его составе содержатся витамины группы А, В, К, Р, С. Из минералов в нем вы найдете магний, фосфор и калий. Отдельно хочется отметить калий, поскольку его содержание в 100 граммах фрукта составляет 14% от суточной нормы.

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Противовоспалительный эффект. При регулярном употреблении фрукта укрепляется иммунитет, проходят хронические воспаления и снижается риск развития артрита. Это происходит за счет высокого содержания антиоксидантов, жирных спиртов и каротиноидов.

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Омоложение и стройность. В мякоти авокадо содержится сквален — антиоксидант, который играет важную роль в поддержании упругости подкожно-жировой клетчатки. При ежедневном употреблении авокадо ваша кожа станет более упругой и гладкой уже через несколько недель.



Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)⠀

Фрукт способствует снижению веса. Несмотря на немаленькую калорийность — 214 ккал в 100 граммах — в нем содержится много клетчатки. Употребление клетчатки нормализует работу ЖКТ, ускоряют метаболизм и благотворно влияет на гормональный фон.

Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)

Тажке эксперт поведала, когда авокадо употреблять не стоит и как правильно выбирать этот фрукт.

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Авокадо не рекомендуют употреблять кормящим мамам, детям до трех лет и людям с аллергией.

В недозрелом авокадо содержится персин — малорастворимое соединение, способствующее накоплению жидкости в организме. Поэтому покупайте только спелые плоды.

В состав фрукта входит манногептулоза — природный моносахарид, который тормозит выработку инсулина и подавляет работу печени. При чрезмерном употреблении у человека может развиваться гипергликемия.

При умеренном употреблении — не более 150 грамм в день — авокадо принесет организму пользу.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Особенности вкуса и выбора спелого авокадо:

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Вкус спелого фрукта маслянистый и нейтральный. В зависимости от сорта можно почувствовать ореховые и травянистые нотки. Некоторые люди отмечают, что авокадо похож на сливочное масло без аромата молока.

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Чтобы выбрать спелый фрукт, обратите внимание на:

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1. Цвет и структуру кожицы. Она должна быть темно-зеленой, без пятен, шероховатая и плотная.

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2. Стук косточки. Если при встряхивании вы слышите стук, значит, фрукт спелый.

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3. Вмятину при надавливании. Зрелый фрукт должен поддаваться давлению, но быстро восстанавливать форму. Если вмятина остается, авокадо перезрел.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Авокадо действительно полезный фрукт. В нем минимальное количество сахара, множество витаминов и микроэлементов. Но, как и любой продукт, употрелять его важно с умом — выбирать только созревшие плоды и не переедать. Несмотря на неоценимые преимущества, любой, даже самый полезный продукт может нанести вред при чрезмерном употреблении без чувства голода.

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