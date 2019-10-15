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Омолодження і стрункість: 7 важливих причин, чому варто їсти авокадо

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Дієтолог також розповіла про особливості вживання фрукта

Останнім часом багато дієтологів говорять про унікальні властивості авокадо і його неоціненну користь для здоров'я. Все про шкоду і користь "аллігаторової груші", а також про особливості вибору стиглого фрукта розповіла на своїй сторінці в instagram дієтолог Олена Кален, яка поділилася правилами легкого переходу на здорове харчування.

7 важливих причин, чому варто їсти авокадо:

Унікальний вітамінний склад. Авокадо — джерело вітамінів і мінералів. В його складі містяться вітаміни групи А, В, К, Р, С. З мінералів в ньому ви знайдете магній, фосфор і калій. Окремо хочеться відзначити калій, оскільки його зміст в 100 грамах фрукта становить 14% від добової норми.

Протизапальний ефект. При регулярному вживанні фрукта зміцнюється імунітет, проходять хронічні запалення і знижується ризик розвитку артриту. Це відбувається за рахунок високого вмісту антиоксидантів, жирних спиртів і каротиноїдів.

Омолодження і стрункість. У м'якоті авокадо міститься сквален — антиоксидант, який грає важливу роль у підтримці пружності підшкірно-жирової клітковини. При щоденному вживанні авокадо ваша шкіра стане більш пружною і гладкою вже через кілька тижнів.


Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)⠀

Фрукт сприяє зниженню ваги. Незважаючи на чималеньку калорійність — 214 ккал в 100 грамах — в ньому міститься багато клітковини. Вживання клітковини нормалізує роботу ШЛУНКОВО-кишкового тракту, прискорюють метаболізм і благотворно впливає на гормональний фон.

Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)

Також експерт розповіла, коли авокадо вживати не варто та як правильно вибирати цей фрукт.

  • Авокадо не рекомендують вживати годуючим жінкам, дітям до трьох років і людям з алергією.
  • В недозрілому авокадо міститься персин — малорозчинна сполука, що сприяє накопиченню рідини в організмі. Тому купуйте тільки стиглі плоди.
  • До складу фрукта входить манногептулоза — природний моносахарид, який гальмує вироблення інсуліну та пригнічує роботу печінки. При надмірному вживанні у людини може розвиватися гіперглікемія.
  • При помірному вживанні — не більше 150 грам в день — авокадо принесе користь організму.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Особливості смаку і вибору стиглого авокадо:

Смак стиглого фрукта маслянистий і нейтральний. В залежності від сорту можна відчути горіхові і трав'янисті нотки. Деякі люди відзначають, що авокадо схожий на вершкове масло без аромату молока.

Щоб вибрати стиглий фрукт, зверніть увагу на:

1. Колір і структуру шкірки. Вона повинна бути темно-зеленій, без плям, шорстка і щільна.

2. Стук кісточки. Якщо при струшуванні ви чуєте стукіт, значить, фрукт стиглий.

3. Вм'ятину при натисканні. Зрілий плід повинен піддаватися тиску, але швидко відновлювати форму. Якщо вм'ятина залишається, авокадо перезріло.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Авокадо справді корисний фрукт. В ньому мінімальну кількість цукру, безліч вітамінів і мікроелементів. Але, як і будь-який продукт, употрелять його важливо з розумом — вибирати тільки дозрілі плоди і не переїдати. Незважаючи на неоціненні переваги, будь-який, навіть самий корисний продукт може завдати шкоди при надмірному вживанні без почуття голоду.

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