Обрадовали всех сладкоежек: ученые развеяли популярный миф о лакомствах

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперты рассказали, какие сладости не навредят фигуре

Американские ученые обрадовали всех сладкоежек – назвав самые безопасные для фигуры сладостей. Их исследование опровергло то, что долгое время считалось неопровержимым фактом "сладости – причина набора лишнего веса". Об этом сообщается на портале "Health style".

Исследователи отметили, что нецелесообразно обвинять сладости в том, что вы набираете лишние килограммы. Ведь любые продукты, в том числе и рыба с мясом, могут увеличить вашу талию в объеме. Все зависит от того, какое количество калорий вы употребляете, и какой образ жизни ведете.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На самом деле, вся проблема сладостей в том, что они содержат колоссальное количество калорий, и когда вы их едите, вам сложно остановиться. Однако по данным ученых, меньшим объемом талии обладают как раз те люди, которые употребляют сладкое в умеренных количествах, а не те, кто вовсе отказался от вкусняшек.

При этом исследователи отмечают, что употребление таких сладостей, как шоколад или мармелад положительно сказываются на здоровье и существенно снижают риски таких заболеваний как гипертония или метаболический синдром.

Кстати, ранее специалисты развенчали мифы о полезности популярных детских продуктов.

Также ученые "реабилитировали" некоторые продукты, считавшиеся вредными.

К слову, Уляна Супрун развеяла мифы о пользе новых гастрономических трендов.

Видео: РБК-Украина