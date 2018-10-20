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Порадували всіх ласунів: вчені розвіяли популярний міф про ласощі

Lite » Їжа 20.10.2018 - 17:40
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерти розповіли, які солодощі не нашкодять фігурі

Американські вчені опублікували порадували всіх ласунів – назвавши найбезпечнішиiдля фігури солодощі. Їх дослідження спростувало те, що довгий час вважалося незаперечним фактом "солодощі – причина зайвої ваги". Про це повідомляється на порталі "Health style".

Дослідники відзначили, що недоцільно звинувачувати солодощі в тому, що ви набираєте зайві кілограми. Адже будь-які продукти, в тому числі і риба з м'ясом, можуть збільшити вашу талію в обсязі. Все залежить від того, яка кількість калорій ви споживаєте, і який спосіб життя ведете.

Порадували всіх ласунів: вчені розвіяли популярний міф про ласощі

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Насправді, вся проблема солодощів в тому, що вони містять колосальну кількість калорій, і коли ви їх їсте, вам складно зупинитися. Однак за даними вчених, меншим об'ємом талії володіють як раз ті люди, які вживають солодке в помірних кількостях, а не ті, хто зовсім відмовився від ласощів.

При цьому дослідники зазначають, що вживання таких солодощів, як шоколад або мармелад позитивно позначаються на здоров'ї та істотно знижують ризик таких захворювань, як гіпертонія або метаболічний синдром.

До речі, раніше фахівці розвінчали міфи про корисність популярних дитячих продуктів.

Також вчені "реабілітували" деякі продукти, які вважалися шкідливими.

До речі, Уляна Супрун розвіяла міфи про користь нових гастрономічних трендів.

Відео: РБК-Україна

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