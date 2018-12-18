Неможливо смачно: новорічний салат з куркою і грушею

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Нові ідеї для святкового вечері стануть порятунком у новорічний "дедлайн"

"Олів'є набридло, шуба набридла, запечена курка набридла, пюре теж. Що тоді готувати на Новий рік? Не хвилюйтеся, існує мільйон рецептів, які зроблять ваше свято неможливо смачним", - стверджує шеф-кухар Євген Клопотенко.

Наприклад, легким і швидким рішенням для свята може стати салат з грушею і запеченою куркою.

"Ніжна курка, соковита груша, гостро-солодка заправка. Приголомшливо", - спокушає гурманів Євген.

Фото: Салат з грушею і запеченої куркою (фотографія надана прес-службою Євгена Клопотенко)

Для приготування салату вам знадобиться:

Курка (філе) – 200 г

Груша – 1 шт.

Пекінська капуста – 200 г

Томати черрі – 8 шт.

Панірувальні сухарі (великі) – 1 ст. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Гірчиця (французька з зернами) – 1 ч. л.

Мед – ½ ч. л.

Насіння чорного кунжуту

Сіль, перець – за смаком.

Як приготувати салат з куркою і грушею:

1. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Куряче філе ріжемо вздовж на 2 частини, солимо, перчимо, скроплюємо оливковою олією і запікаємо до готовності в духовці протягом 15-20 хвилин. Даємо охолонути і ріжемо невеликими шматочками.

2. У салатник рвемо капустяне листя, додаємо томати, порізані навпіл, шматочки курки і порізану грушу.

3. Готуємо соус – змішати оливкову олію, гірчицю, мед, щіпку солі і перцю. Заправляємо салат і додаємо насіння кунжуту і панірувальні сухарі, перемішуємо.

Це нескладне, але неймовірно смачне блюдо, може стати родзинкою святкового столу.

Також ми вже писали про те, що приготувати на новорічну вечерю і як на це витратити мінімум часу. Кілька екстремально швидких, і таких самих смачних рецептів опублікував шеф-кухар Євген Клопотенков своєму блозі Instagram.

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