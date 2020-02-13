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Что нельзя есть на завтрак: список от диетолога

Lite » Еда 13.02.2020 - 08:37
Что нельзя есть на завтрак: список от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт расписала, какие продукты и почему нежелательно употреблять утром натощак

Вокруг завтрака существует немало мифов и заблуждений, которые эксперты периодически опровергают. А диетолог-блогер Наталья Зубарева на своей странице в Instagram предложила список продуктов, которые есть на завтрак нельзя.

1) Сладости

Поджелудочная железа с утра не включается в работу на полную мощность.
А она является важным органом как пищеварительной (выделяет ферменты в просвет двенадцатиперстной кишки - амилазу, липазы, протеазы), так и эндокринной систем (за счёт своей меньшей части - панкреатических островков, в которых секретируются инсулин, глюкагон и др.

Переварить ударную дозу сахара, которая попадёт в наш организм вместе с куском торта, для неё будет крайне проблематично. Она просто не готова с утра выделить достаточное количество ферментов и произвести инсулина (отвечает за перенос глюкозы в клетки). А торт - это ударная доза простых углеводов. Значит, нужна ударная доза инсулина, а ПЖЖ - это не скорый поезд вам.

Употребление сладкого натощак - это не только проблемы с поджелудочной железой в будущем, но и снижение мозговой активности на протяжении дня. Да, вначале она возрастёт, но затем будет неумолимо падать с резким снижением уровня глюкозы в крови.

Что нельзя есть на завтрак: список от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

2) Кофе натощак

Повышает уровень кортизола, что является нежелательным. Пьём кофе после еды, через 40-50 мин.

3) Сырые фрукты и овощи

Кислоты, содержащиеся в них, раздражают слизистую желудка и, употребляя продукт натощак, вы подвергаетесь риску заполучить гастрит. Особенно важно не нарушать это правило тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Побаловав себя салатиком натощак, днём можно почувствовать дискомфорт или повышенное газообразование и даже боль в эпигастральной области (в области желудка).

Фрукты с высоким гликемическим индексом натощак вызовут нежелательный скачок глюкозы и инсулина, и вы будете чувствовать себя голодными через 2 часа после еды.

Что нельзя есть на завтрак: список от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

4) Холодная вода

Вода ни в коем случае не должна быть холодной, так как холодная вода сужает кровеносные сосуды это провоцирует плохое кровообращение и, как следствие, снижение скорости расщепления жиров, увеличение выработки слизи, замедление метаболизма. Она должна быть комнатной температуры.

Что нельзя есть на завтрак: список от диетологаЧто нельзя есть на завтрак: список от диетолога

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_zubareva)

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова раскрыла правду о продуктах, которые, по мнению большинства, способствуют набору веса.

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