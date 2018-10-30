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"Небесное пиво": шотландцы решились на запуск первого в мире пивного авиарейса

Lite » Еда 30.10.2018 - 22:54
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Пивовары изобрели пиво, которое будет вкуснее, когда пассажир употребляет его именно в небе, а не на земле

Шотландская пивоваренная компания BrewDog объявила о запуске первого в истории "пивного рейса", который осуществит самолет Boeing 767 в начале 2019 года. Об этом пишет Beverage Daily.

Отмечается, что первый вылет запланирован на 21 февраля из аэропорта Станстед (Лондон) в аэропорт штата Огайо (США). Там, кстати,  находится одна из пивоварен BrewDog и отель The DogHouse.

На борту самолета пассажиры смогут продегустировать специально приготовленное пиво.

"Наши пассажиры смогут поучаствовать в самой высокой в мире дегустации пива. Вкусовые рецепторы при перелете работают по-другому, поэтому наши пивовары изобрели пиво, которое будет вкуснее, когда пассажир употребляет его именно в небе, а не на земле", - рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что недавно канадские ученые в одной из лабораторий Онтарио разработали новый вид пива, который варится из марихуаны

Также мы писали о том, что пивоварня в американском штате Огайо представила специально выпущенное пиво в честь Бенедикта XVI – предшественника действующего папы Франциска. 

Напомним, что американские ученые пришли к выводу, что молодой организм не способен пережить алкогольные вечеринки без последствий, если они проходят чаще одного раза в месяц. 

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