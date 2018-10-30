"Небесне пиво": шотландці зважилися на запуск першого у світі пивного авіарейсу

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Пивовари винайшли пиво, яке буде смачніше, коли пасажир вживає його саме в небі, а не на землі

Шотландська пивоварна компанія BrewDog оголосила про запуск першого в історії "пивного рейсу", який здійснить літак Boeing 767 на початку 2019 року. Про це пише Beverage Daily.

Зазначається, що перший виліт запланований на 21 лютого з аеропорту Станстед (Лондон) в аеропорт штату Огайо (США). Там, до слова, знаходиться одна з пивоварень BrewDog і готель The DogHouse.

На борту літака пасажири зможуть продегустувати спеціально приготоване пиво.

"Наші пасажири зможуть взяти участь у найвищою в світі дегустації пива. Смакові рецептори при перельоті працюють по-іншому, тому наші пивовари винайшли пиво, яке буде смачніше, коли пасажир вживає його саме в небі, а не на землі", - розповіли в компанії.

Раніше повідомлялося, що нещодавно канадські вчені в одній з лабораторій Онтаріо розробили новий сорт пива, який вариться з марихуани.

Також ми писали про те, що пивоварня в американському штаті Огайо представила спеціально випущене пиво на честь Бенедикта XVI – попередника чинного папи Франциска.

Нагадаємо, що американські науковці дійшли висновку, що молодий організм не здатний пережити алкогольні вечірки без наслідків, якщо вони відбуваються частіше одного разу на місяць.

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Відео: РБК-Україна