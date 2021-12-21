Названы лучшие продукты-пробиотики. Они - настоящие помощники для пищеварения

Суп мисо (фото: pexels.com)

Основная задача таких микроорганизмов – улучшить пищеварение и микрофлору кишечника. Это настоящие помощники для пищеварения, которые нужны нам всем и лучше всего каждый день!

Сегодня многие компании предлагают свои пробиотики, но на мой взгляд, природные гораздо лучше! Все пробиотики мы можем получить из продуктов питания, просто грамотно сбалансировав свой рацион.

Прием продуктов-пробиотиков:

Улучшит микрофлору кишечника,

Избавит от вздутия и проблем с ЖКТ,

Улучшит иммунную защиту организма,

Улучшит состояние кожи.

Поможет повысить усвояемость витаминов и минералов из продуктов питания.

Вводить продукты-пробиотики лучше по 1-2 в неделю.

Какие продукты-пробиотики существуют